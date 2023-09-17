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106 7 ملايين دينار خسائر البورصة والسوق بحاجة لمحفزات جديدة

9/17/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس، في أولى جلسات الأسبوع الحالي، على تراجع، وسط انخفاض لـ7 قطاعات، فيما ارتفع 4 قطاعات، ليسجل السوق تراجعا في قيمته السوقية بقيمة 106.7 ملايين دينار، لتسجل القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية تعاملات أمس 41.4 مليار دينار.
وقد أنهى السوق تعاملات أمس، على انخفاض المؤشر العام 18.06 نقطة ليبلغ مستوى 7011.06 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26%، وتم تداول 143 مليون سهم عبر 8254 صفقة نقدية بقيمة 32.18 مليون دينار. وقد ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10.56 نقاط ليبلغ مستوى 5765.56 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% من خلال تداول 75.11 مليون سهم عبر 3917 صفقة نقدية، بقيمة 10.6 ملايين دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 28.8 نقطة ليبلغ مستوى 7676.29 نقطة بنسبة انخفاض 0.37% من خلال تداول 67.9 مليون سهم عبر 4337 صفقة بقيمة 21.5 مليون دينار. وفي سياق متصل، قال نائب رئيس أول لإدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية عمرو سرحان لـ«العربية.نت»، إن السوق الكويتية بحاجة الآن إلى محفزات جديدة للخروج من حالة التراجع والتذبذب التي تطغى عليها الآن. وأكد سرحان أن معضلة ارتفاع الفائدة محليا وعالميا للمستويات التي نشهدها الآن، أدت لتراجع أسهم البنوك في السوق الكويتية، خاصة أنه قبل نحو 3 ثلاث سنوات كانت أسعار الفوائد عند أدنى مستوياتها، وبالتالي فالشركات والمستثمرون الذين أخذوا قروضا طويلة الأمد في تلك الفترة يدفعون فوائد أقل، وأموالهم المودعة بالبنوك الآن تدر فوائد أكبر، وهذا يزيد الضغط على البنوك. وتابع بالقول: «رغم ما يعانيه قطاع البنوك، فهو سيظل العصب الاقتصادي للسوق الكويتية، ورهان المستثمرين لن يتخلى عن البنوك، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، إضافة لبعض الشركات الكبرى مثل إجيليتي وزين هي الأخرى ستظل تمثل عامل جذب للمستثمرين».

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