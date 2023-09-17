إقبال المواطنين على العمل الخاص مستمر 123 شركة متناهية الصغر رخصت في 6 أشهر



حل وتصفية وإلغاء ترخيص لـ 1146 شركة وفرعاً في أول 6 أشهر من العام

تأسيس 11 شركة وإصدار 23 ترخيصاً لشركات مساهمة من يناير إلى يونيو

إصدار 873 ترخيصاً تجارياً لمختلف القطاعات في أول 6 أشهر من 2023 «التراخيص» أنجزت 7333 معاملة لشركات الشخص الطبيعي.. والاعتباري



طارق عرابي

مازال إقبال المواطنين على خوض غمار العمل بالقطاع الخاص وبدء مشاريعهم يشهد زخما مستمرا في ظل جهود وزارة التجارة وقراراتها التيسيرية خصوصا على أصحاب المشاريع متناهية الصغر، إذ شهد السوق المحلي بدء نحو 123 مواطنا ومواطنة العمل في القطاع الخاص عبر بوابة المشاريع متناهية الصغر خلال أول 6 أشهر من 2023، إذ أظهرت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن إجمالي أعداد التراخيص الصادرة لشركات مشاريع متناهية الصغر خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغ 123 ترخيصا.

وأظهرت البيانات أن الكويت شهدت تأسيس 11 شركة مساهمة، إلى جانب إصدار 23 رخصة جديدة لشركات مساهمة عامة ومقفلة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ شهر مارس على النسبة الأعلى من عمليات التأسيس والإصدار بواقع 20 معاملة من بينها 17 معاملة إصدار رخص لشركات مقفلة، و3 معاملات لتأسيس شركات مساهمة مقفلة.

يأتي ذلك تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها «التجارة» بإعادة هيكلة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات المساهمة في النظام الآلي للوزارة وتقليصها لـ 24 ساعة دون الحاجة لمراجعة الوزارة، تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035، إذ أظهرت إحصاءات إدارة الشركات المساهمة أن إجمالي أعداد المعاملات التي قامت بها إدارة التراخيص التجارية خلال النصف الأول من العام، والمتعلقة بشركات الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بلغت نحو 7333 معاملة، تنوعت ما بين إصدار ترخيص جديد، تجديد الترخيص، تغيير العنوان، تعديل النشاط، إلغاء الترخيص وترخيص بدل فاقد، حيث تركزت أغلب المعاملات على شركات الشخص الاعتباري بواقع 6468 معاملة فيما استحوذت شركات الشخص الطبيعي على 865 معاملة فقط خلال 6 أشهر.

وحل شهر مايو بالمرتبة الأولى من حيث عدد المعاملات المنجزة في هذا الإطار بواقع 1631 معاملة منها 1434 معاملة شخص طبيعي، و197 معاملة شخص اعتباري، تلاه شهر مارس بواقع 1365 معاملة، منها 1262 معاملة شخص طبيعي و103 أشخاص اعتباريين، فيما جاء شهر يناير بالمرتبة الثالثة بواقع 1390 معاملة، من بينها 1156 معاملة شخص طبيعي و234 معاملة شخص اعتباري.

وفي الإطار ذاته، شهد النصف الأول من العام الحالي إصدار 1064 ترخيصا جديدا ما بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، بواقع 1004 تراخيص جديدة لأشخاص طبيعيين، و60 ترخيصا جديدا لأشخاص اعتباريين، تركز أغلبها في شهر مايو بواقع 243 إصدارا، فيما شهد كل من شهر يناير ومارس عدد إصدارات التراخيص الجديدة نفسها بواقع 192 ترخيصا، ثم شهر يونيو بواقع 166 ترخيصا.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد تراخيص القطاعات التجارية المختلفة الصادرة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي 873 ترخيصا، توزعت على مختلف القطاعات التجارية، والتي تضم أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها، وأنشطة صناعات المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها وأنشطة قطاع الخدمات التجارية، حيث بلغت ذروة إصدار التراخيص في شهر مايو بواقع 187 ترخيصا، تلاه شهر مارس بواقع 170 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 160 ترخيصا، ثم شهر يونيو بواقع 133 ترخيصا، ثم شهر فبراير بواقع 120 ترخيصا، وأخيرا شهر أبريل بواقع 103 تراخيص.

شركات الأشخاص

وعلى صعيد إدارة شركات الأشخاص، فقد شهدت الإدارة إنجاز ما إجماليه 34.86 ألف معاملة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، تتعلق بالشركات الرئيسية وفروعها، ما بين إصدار ترخيص، تجديد ترخيص، تغيير عنوان، تغيير الاسم التجاري، حل وتصفية الشركة وإصدار فرع خليجي، حيث استحوذت معاملات الشركات الرئيسية على النصيب الأكبر بواقع 22.75 ألف معاملة، بينما استحوذت فروع الشركات على 12.1 ألف معاملة.

وفيما يتعلق بذروة تلك المعاملات، فقد كانت في شهر مارس الذي استحوذ على النصيب الأكبر من هذه المعاملات بواقع 7150 معاملة منها 4721 معاملة خاصة بالشركات الرئيسية و2429 معاملة خاصة بفروع الشركات، تلاه شهر مايو بواقع 6760 معاملة منها 4456 معاملة للشركات الرئيسية و2304 معاملات لفروع الشركات، فيما جاء بالمرتبة الثالثة شهر يناير بواقع 6665 معاملة، منها 4334 معاملة للشركات الرئيسية و2331 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر أبريل بواقع 4793 منها 2996 معاملة للشركات الرئيسية و1797 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 4792 معاملة منها 3288 معاملة للشركات الرئيسية و1504 معاملات لفروع الشركات، وأخيرا شهر فبراير بواقع 4703 منها 2964 معاملة للشركات الرئيسية و1739 معاملة لفروع الشركات.

وبحسب إحصائيات شركات الأشخاص، يتبين أن معاملات إصدار تراخيص جديدة في هذا القطاع بلغت 10.09 آلاف معاملة، من بينها 6157 معاملة لشركات رئيسية، و3937 معاملة لفروع الشركات، فيما تم في الوقت نفسه حل وتصفية وإلغاء ترخيص لعدد 1146 معاملة، من بينها 289 معاملة لشركات رئيسية و857 معاملة لفروع الشركات، حيث حل شهر مارس بالمرتبة الأولى من حيث إصدار التراخيص الجديدة بواقع 2049 معاملة منها 1215 معاملة لشركات رئيسية، و834 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر مايو بواقع 1992 معاملة منها 1240 لشركات رئيسية و752 لفروع الشركات، ثم شهر يناير بواقع 1845 معاملة منها 1084 معاملة لشركات رئيسية و761 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 1552 منها 1032 معاملة لشركات رئيسية و520 معاملة لفروع الشركات ثم شهر أبريل بواقع 1370 معاملة منها 1240 معاملة لشركات رئيسية و493 معاملة لفروع الشركات وأخيرا شهر فبراير بواقع 1286 معاملة منها 709 معاملات لشركات رئيسية و577 معاملة لفروع الشركات.

وبلغ عدد معاملات حل وتصفية الشركة وإلغاء الترخيص 1146 معاملة خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام، فقد كان أبرزها خلال شهر مايو الذي شهد 314 معاملة، منها 60 معاملة لشركات رئيسية و254 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر أبريل بواقع 259 معاملة منها 24 معاملة لشركات رئيسية و235 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يناير بواقع 166 معاملة منها 63 معاملة لشركات رئيسية و103 معاملات لفروع الشركات، ثم شهر مارس بواقع 146 معاملة منها 61 معاملة لشركات رئيسية و85 معاملة لفروع الشركات، ثم شهر يونيو بواقع 142 معاملة منها 37 معاملة لشركات رئيسية و105 معاملات لفروع الشركات وأخيرا شهر فبراير بواقع 119 معاملة منها 44 معاملة لشركات رئيسية و75 معاملة لفروع الشركات.