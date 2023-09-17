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دوام الوزارات المرن التزام ويسر وتخفيف عن الموظفين والمراجعين

9/17/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود - بشرى شعبان - عاطف رمضان
تميز مجمع الوزارات في اليوم الأول للعودة الى المدارس وتطبيق الدوام المرن بالهدوء لاسيما في الساعات الأولى من انطلاق الدوام، ولم تشهد مداخل المجمع اي ازدحام، وأجهزة «البصمة» الخاصة بإثبات الحضور والانصراف تنتظر العاملين.
وبشأن الدوام داخل قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية، فبدا طبيعيا دون جديد يذكر أو قديم يعاد، خصوصا أن الوزارة مطبقة العمل «بالدوام المرن» اعتبارا من شهر أبريل الماضي، ومستمرة في تطبيقه وفقا لمواقيت العمل التي اختارها الموظفون بناء على نظام الفترات مع الالتزام بساعات الدوام الـ 7.
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن موظفات الوزارة هن الأكثر حضورا خلال الفترة الصباحية من 7 إلى 7:30 صباحا، في حين استحوذ الموظفون الرجال على ساعات الدوام من 8 إلى 8:30 صباحا.
قطاع الرعاية
وأشارت المصادر الى ان قطاع الرعاية الاجتماعية تختلف طبيعة عمله عن قطاعات الوزارة الاخرى، حيث ان النسبة الكبيرة من الموظفين يعملون ضمن نظام النوبة الذي تخضع لشروط وضوابط مختلفة عن دوام الاداريين لناحية مواعيد الدوام وساعات العمل، وبالتالي لا ينطبق عليهم القرار الخاص بالنظام المرن الذي ينطبق على الموظفين الاداريين والذي طبق من قبل في شهر ابريل الماضي وترك للموظفين حرية اختيار فترة الدوام بواقع 7 ساعات يوميا، ولم يتم تبليغ القطاع بأي تغيير حتى نهاية دوام امس.
القوى العاملة
هذا، واكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة منذ نهاية ابريل الفائت التزمت في تطبيق نظام الفترات المعتمد والالتزام في 7 ساعات العمل وبانتظار التبليغ الرسمي تعميم الذي اعلن ليبنى على الشيء مقتضاها.
«ذوي الإعاقة»
والأمر ينطبق على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، إذ ان الهيئة وفقا للمصادر تنتظر التبليغ من الديوان لاتخاذ الاجراء اللازم.
وفي وزارة الاعلام التزم الموظفون بالتواجد أمام أجهزة بصمة الحضور مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا للدوام المرن الذي أقره ديوان الخدمة المدنية وهو 7 ساعات يوميا من الأحد إلى الخميس على 4 فترات من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ومن السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة ونصف عصرا.
«السكنية»
وفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرص الموظفون على التواجد أمام اجهزة بصمة الحضور في المواعيد المحددة لهم من قبل المؤسسة وفقا للدوام المرن.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان المؤسسة حددت 3 فترات لبداية دوامات موظفيها والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية ظهرا، ليكون الدوام على 3 مراحل، وذلك تطبيقا لآلية البصمة المرنة للموظفين بجميع قطاعات المؤسسة مما يخفف من التزاحم في مواقف السيارات وأجهزة البصمة في ساعات بداية ونهاية العمل.
وفي «التجارة» التزم الموظفون بالتواجد أمام اجهزة بصمة الحضور والانصراف بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وحسب مصادر قالت لـ «الأنباء» ان دوام الموظفين في «التجارة» يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.
والتزم الموظفون بالحضور في مكاتبهم سواء الكائنة في مجمع الوزارات أو المراكز الخارجية، علما ان معظم المراجعين ينفذون خدماتهم عبر الموقع الالكتروني للوزارة والذي خفف عنهم عناء التواجد في مقر الوزارة، وكذلك نتج عنه تراجع أعدادهم في مقر الوزارة نتيجة وسائل التكنولوجيا الحديثة والتي ساهمت ايضا في تخفيف الازدحامات المرورية في شوارع الكويت.
«الاشغال»
هذا، وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تطبق الدوام المرن لموظفيها، وهو على 3 مراحل بداية من 7.30 و8 و8.30 صباحا، وذلك وفق اختيار كل قطاع بالوزارة للوقت المناسب له، مما يسهم في تخفيف الازدحامات في شوارع وطرق الكويت.
وانتظم الدوام كالمعتاد في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وفقا للدوام المرن المطبق منذ ابريل الماضي وفق قرارات وكيل الوزارة، وهو الحال في وزارة العدل.
وأشار عدد من الموظفين الى ان الدوام المرن ساهم بشكل نوعي في تخفيف الازدحام المرور وتسهيل دوام الموظفين.

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