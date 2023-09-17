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الشعلة تنظيم آلية صرف بدل السكن لشاغلي الوظائف الخاصة في البلدية

9/17/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: يتولى المستشار مدير الادارة القانونية تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة وأربعة اعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثلا من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون ان يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
مادة ثانية: تجتمع اللجنة خلال أوقات العمل الرسمية، بناء على دعوة من رئيس اللجنة (أو نائبه) عند غيابه في الموعد المحدد (خلال أوقات العمل الرسمية) والمكان المحدد بالدعوة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية الحضور وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه مترئس اللجنة، ولرئيس اللجنة اختيار مقرر دون أن يكون له صوت.
مادة ثالثة: يلتزم شاغلو الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن مضى على خدمته أكثر من عام ويتقاضى بدل سكن بتحديث بياناتهم ذات الصلة بمدى استحقاقهم لصرف بدل السكن وطلب تمديده، بشهر يناير من كل عام وفق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته بطلب يقدم إلى المستشار مدير الإدارة القانونية تمهيدا لإحالة الطلب إلى اللجنة.
مادة رابعة: تحدد اللجنة مستحقي صرف البدل بعد مطالعة المستندات المطلوب تقديمها لكل فئة من الفئات الواردة أدناه، وبعد فحص ومراجعة الأوراق الثبوتية الدالة على استحقاق البدل على ان تكون الاوراق والمستندات المقدمة سارية المفعول وان تتضمن نسخة أصلية ورقية، ونسخة ممسوحة ضوئيا بصيغة مقروءة pdf ملونة وفقا لمتطلبات كل فئة من الفئات التالية:
الفئة الأولى: المستندات المطلوبة بالنسبة لشاغلي الوظائف الخاصة من الذكور.
٭ صورة البطاقة المدنية.
٭ صورة بما يفيد قيام مقدم الطلب بتحديث الحالة الاجتماعية التزاما بالتعميم الاداري رقم 21/2023 بشأن إقرار العلاوة الاجتماعية، وأحكام الرقابة على صرفها، المؤرخ في 20/6/2023م.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالابلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للرعاية السكنية توضح عما إذا تم تخصيص سكن حكومي او قسيمة من عدمه، وعما إذا كان يتم تقاضي بدل ايجار عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
٭ شهادة من بنك الائتمان توضح تاريخ تسلم الدفعة الأولى من القرض العقاري إن وجد.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية).
٭ شهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
الفئة الثانية: المستندات المطلوبة بالنسبة لأعضاء الادارة القانونية من الاناث المتزوجات.
٭ صورة البطاقة المدنية لمقدمة الطلب، وزوجها سارية المفعول.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالإبلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للرعاية السكنية توضح عما إذا تم تخصيص سكن حكومي او قسيمة من عدمه، وعما إذا كان يتم تقاضي بدل ايجار عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من بنك الائتمان توضح تاريخ تسلم الدفعة الأولى من القرض العقاري ان وجد لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية) لبيان الحالة الزوجية.
٭ شهادة من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من ادارة نزع الملكية توضح حالات التثمين لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة راتب حديثة لزوج مقدمة الطلب.
٭ كتاب أو شهادة صادرة من الجهة التي يعمل بها الزوج توضح عما إذا كان قد خصص له سكن من قبل الجهة التي يعمل بها.
٭ صورة من عقد الزواج.
الفئة الثالثة: المستندات المطلوبة بالنسبة لأعضاء الادارة القانونية من الاناث غير المتزوجات.
٭ صورة البطاقة المدنية.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالإبلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية).
٭ شهادة من إدارة التسجيل العقاري (وزارة العدل).
٭ شهادة من إدارة نزع الملكية توضح حالات التثمين.
مادة رابعة: يعتبر الطلب المقدم غير المدعم بالمستندات الدالة لاستحقاق البدل بشكل كامل، طلبا ملغى، دون الحاجة إلى إخطار صاحب الشأن، وتلتزم اللجنة باستبعاد الطلبات غير المستوفية وغير المرفق بها المستندات المطلوبة، كما ان المستندات المقدمة امام اللجنة غير قابلة للرد.
مادة خامسة: الطلبات التي يتم تقديمها للراغبين بالحصول على بدل السكن بالاستثناء، يتم عرضها على اللجنة، بعد تقديم المستندات الدالة على مضمون الطلب على أن تتوافر بمقدم الطلب بالإضافة لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته الشروط التالية:
أولا: التزام مقدم الطلب بتقديم التحديث الدوري كمستحق لبدل السكن، وعدم تخلفه في تقديم التحديث.
ثانيا: عدم وجود أي مستحقات مالية (مديونية) للبلدية على مقدم الطلب عند تقديم طلب الحصول على الاستثناء.
ثالثا: ان يكون الطلب المقدم باستحقاق بدل السكن بالاستثناء خلال العام الثاني الذي تنتهي فيه أحقية مقدم الطلب في صرف بدل السكن.
مادة سادسة: للجنة في سبيل أداء مهامها، مخاطبة مدير عام البلدية، لوقف صرف البدل عن اي حالة ترى اللجنة عدم استحقاقها لصرف البدل، او تخلفها عن التحديث، كما لها اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على المال العام، بحق المتخلفين عن تقديم البيانات ذات الصلة بمتطلبات الحصول على صرف بدل السكن، وطلب الإحالة للتحقيق للجهة المختصة، لمن يثبت تقديمه لمستندات غير صحيحة، او امتنع عن تقديم المستندات التي قد تطلبها اللجنة، للتثبت عن مدى استحقاقه للبدل خلال فترات سابقة.
مادة سابعة: تختص ادارة شؤون الموظفين ببحث مدى استحقاق صرف بدل السكن عند التسكين على جدول الوظائف الخاصة ببلدية الكويت.
مادة ثامنة: تلتزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمنها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
مادة تاسعة: ينشأ حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء اعمال اللجنة بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات.
مادة عاشرة: على المستشار مدير الادارة القانونية رئيس اللجنة انجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت اليه اللجنة بعد اجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالادارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن او تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لاحالته الى مدير عام البلدية، لاتخاذ ما يلزم.

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