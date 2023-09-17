Monday, 18 September 2023 02:55 GMT

بالفيديو أول أيام الدراسة الجامعية زحام مروري في الشدادية

9/17/2023 7:18:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
مع بداية أول يوم دوام لطلبة جامعة الكويت شهد الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا امتد على طول الشارع وعند مواقف السيارات.
حيث استقبلت جامعة الكويت يوم أمس الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، وبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.
وخلال جولة لـ «الأنباء» داخل الحرم الجامعي بالشدادية تابعنا الأوضاع في عدد من كليات الجامعة، والتقينا عددا من الطلبة، حيث قال رئيس رابطة طلبة العلوم الإدارية بجامعة الكويت ناصر الغملاس ان جميع الطلاب حرصوا على الحضور في اول يوم دوام بالجامعة مرحبا بجميع الطلبة ومؤكدا ان الرابطة أبوابها مفتوحة امام جميع الطلبة المستجدين والمستمرين.
وأفاد الغملاس بأن الطلبة واجهوا أمس مشكلة الازدحام المروري في الحرم الجامعي، مؤكدا انها مشكلة ليست جديدة، آملا إيجاد حل لتلك الإشكالية.
ومن جانبه، قال الطالب محمد الصفران «كلية العلوم الإدارية» بجامعة الكويت لـ «الانباء» انه حرص على الحضور منذ اليوم الأول لبدء الدوام بالجامعة، لكن ما يعكر صفو الطلبة في الحضور الى الجامعة هو الازدحام المروري عند بوابات الجامعة وداخل الحرم الجامعي والذي قد يجعل الطلبة في بعض الأحيان وبشكل خارج عن ارادتهم يصلون الى محاضراتهم متأخرين.
بدوره، أوضح الطالب عامر العجمي بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشكلة الازدحام المروري هي اسوأ ما يواجه الطلاب حيث تسبب في تأخر الطلبة بالرغم من وصولهم الى الحرم الجامعي لكن كان يحتاج الوقت لوصولهم من البوابة الى الكلية ما يقارب ساعة كاملة، وناشد العجمي الإدارة الجامعية إيجاد حل سريع وفوري لمشكلة الازدحام المروري داخل الحرم الجامعي.
وكان ختام جولتنا مع الطالب محمد المناحي بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الذي قال لـ«الأنباء»: الذي ذكر ان اليوم الأول مر بسلام وسلاسة داخل الكلية، ولكن كان له عتب كما لباقي الطلبة فيما يخص الازدحام المروري، متمنيا ان يكون هناك حل سريع وفوري لتلك المشكلة.

MENAFN17092023000130011022ID1107085651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث