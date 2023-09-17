بالفيديو وزير التربية لن نتوانى في محاسبة المقصرين لتصحيح الأوضاع وتحسين الأداء

العمل بروح الفريق الواحد لرفع كفاءة المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم

عبدالعزيز الفضلي

وسط استعدادات وتجهيزات مكثفة قامت بها وزارة التربية انطلق صباح أمس العام الدراسي الجديد بالتحاق طلبة الصف الأول الابتدائي على ان يلحق بهم بقية زملائهم وطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الاثنين بينما يباشر رياض الأطفال دوامهم الأربعاء المقبل.

وشهد اليوم تطبيق الدوام المرن الذي نجح نوعا ما في تخفيف الزحمة المرورية التي نواجهها في بداية كل عام دراسي حيث سارت الأمور على ما يرام وفق الخطة الموضوعة من قبل الإدارات المدرسية لاستقبال طلبتها وإيصالهم إلى فصولهم وتوزيع الكتب عليهم.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع على العمل بروح الفريق الواحد لتطوير الاستراتيجيات ورفع كفاءة المنظومة التعليمية مما ينعكس إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق الرؤى المستقبلية للكويت.

وقال المانع في تصريح صحافي أمس الأحد خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2024 لطلبة الصف الأول الابتدائي إن الجولة تهدف إلى تلمس كل قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي مباشرة والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.

وأضاف ان الجولة تهدف كذلك إلى رصد التحديات كافة التي قد تطرأ تحت أي ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء.

وأشار إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب وفق روح الفريق الواحد لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات بغية رفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى الكويت المستقبلية.

وتقدم بالتهنئة إلى أولياء الأمور وأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي اليوم الاثنين «على بدء مرحلة دراسية جديدة لهم ولجميع الإخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والإدارية».

وأعرب الوزير المانع عن تمنياته أن يكون هذا العام ناجحا وموفقا ومليئا بالتميز والإنجاز بهمة وعزيمة الطلاب والطالبات وبإرادة وتعاون جميع أعضاء الهيئة التعليمية.

ودعا أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى العمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في الأنشطة الإبداعية والمعرفية وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.