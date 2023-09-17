الياسين زيارة ولي العهد إلى الصين من المحتمل أن تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم



السفير الصيني: الزيارة المرتقبة تدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وترتقي بها إلى مستوى أعلى مساعد الزامل: أسبوع ثقافي كويتي في هونغ كونغ بالتعاون مع سفارتنا في الصين نوفمبر المقبل



أسامة دياب

وصف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين العلاقات الكويتية ـ الصينية بالمهمة والتي تقوم على شراكة استراتيجية، أرسى دعائمها المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد خلال زيارته للصين في يوليو 2018، مشيرا إلى أهمية الزيارة القادمة في الأسبوع الجاري لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى مدينة هانغتشو الصينية لحضور دورة الألعاب الآسيوية، متوقعا ان يكون هناك لقاء مثمر بين سمو ولي العهد والرئيس الصيني.

وذكر الياسين، في تصريحات للصحافيين على هامش الافتتاح التجريبي للمركز الثقافي الصيني، أن افتتاح المركز يعكس عمق العلاقات الكويتية - الصينية، مشيرا إلى أن الكويت كانت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية والمركز الثقافي الصيني هو أول مركز ثقافي من نوعه في الخليج. وتابع: الكويت أول دولة عربية في المنطقة وقعت على اتفاقية الحزام والطريق، وخلال زيارة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في 2018، تم حينها الإعلان عن مواءمة بين خطة الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق، حيث ان هناك توافقا بين الخطط التنموية في البلدين، وهناك رغبة صينية للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى في الكويت، وكذلك هناك رغبة كويتية بمساهمات الشركات الصينية في هذه المشاريع التنموية الكبرى. وتابع: ان هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين الجانبين للتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على بعض مذكرات التفاهم خلال زيارة سمو ولي العهد، وهي الزيارة الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع منذ زيارة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في عام 2018. وأضاف أن الكويت لديها علاقات طيبة مع كل دول العالم، والقيادة السياسية مهتمة بتعزيز علاقاتنا مع الدول الآسيوية، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن انضمام الكويت الى منظمة شنغهاي للتعاون منذ نحو سنة، وكذلك انضمت الكويت إلى مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا)، ومنذ نحو أسبوعين وقعت الكويت على معاهدة التعاون والصداقة كشريك حوار مع آسيان، وكل ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات الكويتية مع الدول الآسيوية.

أسبوع ثقافي - كويتي

بدوره، قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل إن افتتاح المركز الثقافي الصيني حدث غير عادي كونه الأول من نوعه في الخليج.

وقال: «نحن الآن مقبلون على زيارة مهمة جدا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، وفي نوفمبر المقبل سنقدم أسبوعا ثقافيا كويتيا في هونغ كونغ بالتعاون مع سفارتنا في جمهورية الصين في هونغ كونغ».

شراكة إستراتيجية

من جهته، قال السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي إنه «مع اقتراب دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو في الصين، فإننا نتشرف بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفل افتتاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الأمر الذي سيدفع الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت ويرتقي بها إلى مستوى أعلى».

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح التجريبي للمركز الثقافي الصيني، قال تشانغ «المركز الثقافي الصيني في الكويت رمز للصداقة الصينية ـ الكويتية، وتتمتع الصين والكويت بتاريخ طويل من الصداقة، ولقد سجلت تبادلاتنا الودية العديد من الإنجازات السباقة، فقد كانت الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات ديبلوماسية مع الصين، وأول دولة في الشرق الأوسط وقعت وثائق تعاون في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق مع الصين، كما أنها الدولة الخليجية الأولى والوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني».

وتابع: «يعتبر المركز الثقافي الصيني في الكويت منصة للتعلم المتبادل بين الحضارات، وقد صرح الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن التبادلات تضفي على الحضارات لونا، والتعلم المتبادل يمنحها رونقا»، وذكر انه «على الرغم من أن الصين والكويت مختلفتان في النظام الاجتماعي والعادات الشعبية فإن شعبي البلدين أقاما علاقات وثيقة، كما يتمتع كلا البلدين بأصول لا تقدر بثمن من الحضارة الإنسانية مثل التطريز الصيني ونسيج السدو الكويتي، وسيتم العمل على تسريع وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما فيها مجال الثقافة، فأتمنى للمركز الثقافي الصيني في الكويت النجاح المستمر، وأن تزدهر التبادلات الثقافية بين البلدين وتحقق نتائج مثمرة».