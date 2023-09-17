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أحمد السعدون اطمأن على صحة المدلج واستقبل السفير الإماراتي وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين

9/17/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بزيارة إلى النائب حمد المدلج في مستشفى الرازي. واطمأن السعدون على صحة المدلج، معربا عن تمنياته له بالشفاء العاجل وأن يمن المولى عز وجل عليه بالصحة والعافية. استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه امس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي. كما استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه امس ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، ومسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية لولوة التركيت، ومديرة قسم الحماية أمل البيض.

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