ممثل الأمير نعتز بالشراكة المميزة والعلاقة الوثيقة بين الكويت والأمم المتحدة ومنظماتها



الكويت ملتزمة بمواصلة جهودها الدولية في دعم التنمية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة المحبة والسلام استمرار الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمنسجمة مع رؤية البلاد الوطنية التنموية

وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي وأعضاء السفارة والمندوبية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه وتقديره للشراكة المميزة والعلاقة الوثيقة التي تربط الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها التابعة وما شهدته من تطور في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد سموه استمرار الجهود الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمنسجمة مع رؤية البلاد الوطنية التنموية، مشيرا إلى حرص الكويت على مواصلة الشراكة الفاعلة والتعاون البناء مع الأمم المتحدة.

ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الحالية وتكثيف العمل المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى حلول جماعية بشأن مختلف التحديات والقضايا الدولية الملحة وتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

وأكد سموه التزام الكويت بمواصلة جهودها الدولية في دعم التنمية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة المحبة والسلام والوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة.