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مشاورات لـ تحسين مستوى المعيشة

9/17/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • «التشريعية» انتهت من التصويت على قوانين رد الاعتبار وعلانية انتخاب الرئيس ونائبه وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وتعديل اختصاصات لجنة الأولويات وتعديل المادة 104 من اللائحة


ماضي الهاجري - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل
بحثت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا امس في مجلس الأمة للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل.

وقالت اللجنة في بيان صحافي، انه سيتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.

حضر الاجتماع من الجانب النيابي كل من النواب د.حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور، فيما حضر من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.

وتطرق المجتمعون إلى أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين: نهنئ الضباط المتقاعدين بمكافأة نهاية الخدمة التي جاءت بقرار منفرد من الحكومة، وهذه رسالة للشعب الكويتي وممثليه بأنه مرحبا بالمطالب المالية المستحقة.

وأضاف: ننتظر من الحكومة إنصاف باقي المتقاعدين وضباط الصف والموظفين الكويتيين غير الحاصلين على الكوادر العمالية، بالإضافة لمن يتلقون دعم العمالة ويعملون في القطاع الخاص.

وشدد الشاهين على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين سيكون عنوان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وهو أساس التعاون من عدمه مع الحكومة.

من جهتها، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من التصويت على قوانين رد الاعتبار وعلانية انتخاب الرئيس ونائبه وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وتعديل اختصاصات لجنة الأولويات، وتعديل المادة 104 من اللائحة.

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