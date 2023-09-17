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3 أكلات طبيعية تحمي من الزهايمر

9/17/2023 7:15:25 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرين - يشدد أخصائيو التغذية على أن أهم استراتيجية هي اتباع نمط غذائي صحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

حاول الحصول على البروتين من مصادر النباتات والأسماك واختار الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون أو الكانولا، بدلا من الدهون المشعة.

وتبين البحوث أن أفضل أغذية الدماغ هي نفس الأطعمة التي تحمي قلبك وأوضاع الدم، بما في ذلك ما يلي

الخضروات الخضراء، تناول الخضروات مثل الكال، والسبانخ، والكرنب، غنية بالمغذيات الصحية في الدماغ مثل فيتامين K، واللوتين، والفواتين، والكروتين، وبيتا كاروتين، وتشير البحوث إلى أن هذه الأغذية القائمة على النباتات قد تساعد على الانخفاض المعرفي البطء.

الأسماك مليئة بالأحماض الدهنية من الأوميغا-3، الدهون الصحية غير المشبعة التي تم ربطها بانخفاض مستويات الدم من بيتا - الأميلود - البروتين الذي يشكل ضرراً من الخنادق في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

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