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مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونما في مسافر يطا

9/17/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حاول مستوطنون، مساء اليوم الأحد، الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.
وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، إن العشرات من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا، تعود لعائلات الهذالين وزين محاذية لمستوطنة "كرمئيل"، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.
وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسعة مستوطنة "كرمئيل" على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين "أم الخير" و"سدة الثعلة"، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة، فيما تتعرض مسافر يطا إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

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