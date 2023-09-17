السعودية.. وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل فيصل بن فضل بن مفرح الشهري - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد الرحمن بن مفلح بن عبد الرحمن القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأحد، بتاريخ 2 ربيع الأول 1445 هجري، الموافق 17 سبتمبر 2023 بمنطقة عسير".