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وفاة الفنان المصري الشهير أشرف مصيلحي

9/17/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توفي منذ قليل الفنان الشهير أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض استمر على مدار الأشهر الماضية، حيث كان يعاني من إلتهاب في الدم.
وكانت قد أفادت مصادر مقربة سابقا بأن حالته الصحية خطيرة ووضعه ثابت لا يتغير. وكان يواجه صعوبة شديدة فى الحركة والأكل حيث يعاني من المرض منذ الـ3 سنوات ماضية.

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