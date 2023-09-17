وفاة الفنان المصري الشهير أشرف مصيلحي

وفاة الفنان المصري الشهير أشرف مصيلحي
التاريخ
9/17/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- توفي منذ قليل الفنان الشهير أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض استمر على مدار الأشهر الماضية، حيث كان يعاني من إلتهاب في الدم.
وكانت قد أفادت مصادر مقربة سابقا بأن حالته الصحية خطيرة ووضعه ثابت لا يتغير. وكان يواجه صعوبة شديدة فى الحركة والأكل حيث يعاني من المرض منذ الـ3 سنوات ماضية.
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