الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في زابوروجيه
التاريخ
9/17/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت إدارة مقاطعة زابوروجيه أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي صدت هجوما صاروخيا شنته القوات الأوكرانية على مدينة توكماك في المقاطعة.
وذكرت الإدارة أنه "عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".
وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تدمير راجمة صواريخ تركية الصنع من طراز T-122 Sakarya في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في أول حادث من نوعه منذ بداية الأعمال القتالية.
وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ HARM وHIMARS أمريكية على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.
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