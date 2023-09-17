الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي في زابوروجيه

وذكرت الإدارة أنه "عند الساعة 21:15 بتوقيت موسكو، حاولت القوات الأوكرانية شن هجوم صاروخي على مدينة توكماك. وقد صدت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم".

وبحسب البيانات الأولية، لا يوجد ضحايا أو إصابات، ويجري توضيح المعلومات حول الدمار.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تدمير راجمة صواريخ تركية الصنع من طراز T-122 Sakarya في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في أول حادث من نوعه منذ بداية الأعمال القتالية.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، القضاء على نحو 625 جنديا أوكرانيا وإسقاط 28 مسيرة، وقنبلتي JDAM موجهتين وصواريخ HARM وHIMARS أمريكية على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.