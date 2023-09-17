تصريح رسمي بشأن صحة الفنانة القديرة عبلة كامل

تصريح رسمي بشأن صحة الفنانة القديرة عبلة كامل
التاريخ
9/17/2023 7:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن حقيقة إصابه الفنانة القديرة عبلة كامل بـ"مرض خطير".
وفي تصريح لموقع "صدى البلد"، أوضح أشرف زكي قائلا: "عبلة كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جدا ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها".
وتعتبر الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية مميزة في عالم الفن، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بأدائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، وكسبت محبة الجمهور المصري والعربي بشكل كبير، لتواضعها وأدوارها العفوية المحببة للجميع.
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