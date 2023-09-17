تصريح رسمي بشأن صحة الفنانة القديرة عبلة كامل

وفي تصريح لموقع "صدى البلد"، أوضح أشرف زكي قائلا: "عبلة كامل بخير وحالتها الصحية كويسة جدا ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها". وتعتبر الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية مميزة في عالم الفن، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بأدائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، وكسبت محبة الجمهور المصري والعربي بشكل كبير، لتواضعها وأدوارها العفوية المحببة للجميع.

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