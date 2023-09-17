Monday, 18 September 2023 02:53 GMT

إربد: انطلاق فعاليات مهرجان الجحافل الثقافي الأول في ملكا

9/17/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظم منتدى ملكا الثقافي، وبالتعاون مع نادي ملكا الرياضي، مساء اليوم الأحد، مهرجان الجحافل الثقافي الأول، بحضور عدد كبير من أهالي البلدة، وذلك ضمن فعاليات بني كنانة لواء الثقافة الأردنية 2023.
وخلال المهرجان، الذي يستمر يومين، وأدار فعالياته الأديب موسى النعواشي، أشاد رئيس منتدى ملكا الثقافي محمود ملكاوي بجهود المشاركين واهتمامهم.
من جهتها، أعربت راعي الحفل رئيسة مؤسسة وصل للتوعية والتثقيف، لين ملكاوي، عن سعادتها ودعمها المتواصل لقطاع الثقافة والشباب في البلدة.
وقدم رئيس ملتقى الشعلة الثقافي، الدكتور إبراهيم الطيار، موجزاً عن معركة اليرموك بعنوان: "دروس وإضاءات"، كما قرأ الشعراء محمد العودات، أماني المبارك، وفرح أبو دلو، قصائد شعرية منوعة منها القصائد الوطنية والغزلية، التي لاقت استحسان الحضور.
واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات فنية وغنائية منوعة قدمها المنشد جلال القيسي والفنان نزار العيسى، فيما قدمت فرقة وهج الشمس مسرحية للأطفال عالجت مشكلة التنمر، للأديب الكاتب معتصم العيدة وإخراج الفنان عمران العنوز.

MENAFN17092023000208011052ID1107085598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث