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تونس تكشف سبب رفضها دخول برلمانيين أوروبيين إلى البلاد

9/17/2023 7:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر مصدر مقرب من الخارجية التونسية أن التسريب المتعمد لوثيقة رسمية صادرة عنها يعكس مستوى مصداقية ونزاهة مسرّب الوثيقة وذلك في إشارة لإلغاء زيارة وفد أوروبي كانت مقررة إلى البلاد.
وأضاف المصدر أن الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون أي تنسيق مسبق بشأنها وذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة لبلادنا.

وأشار المصدر إلى أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر.

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