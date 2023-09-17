روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل



وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي : إن"المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا".



وأضافت :"سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم، فيما ما تزال هناك إمكانية لحدوث هبوط أكثر حدة للاقتصاد العالمي".