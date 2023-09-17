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روسيا : رفع سعر الفائدة السنوي بسبب تراجع سعر صرف الروبل

9/17/2023 7:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن رفع الفائدة في البلاد بواقع 1 بالمئة، لتصبح 13 بالمئة على أساس سنوي، مبينة أن القرار جاء بعد أن تراجع سعر صرف الروبل الروسي.


وقالت نابيولينا، خلال مؤتمر صحفي : إن"المركزي الروسي لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في البلاد مع انخفاض العملة الوطنية، مشيرة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من العام سيكون أكثر اعتدالا".


وأضافت :"سيبقى سعر الفائدة مرتفعا حتى استقرار التضخم، فيما ما تزال هناك إمكانية لحدوث هبوط أكثر حدة للاقتصاد العالمي".

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