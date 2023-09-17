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يسألونك عن الإحصائيات

9/17/2023 7:09:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬كنا‭ ‬نتفرج‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز،‭ ‬وكان‭ ‬المتابعون‭ ‬خليطا‭ ‬من‭ ‬الأعمار،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬المشاهدين‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬منشغلة‭ ‬بالضحك‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬وما‭ ‬يقوله‭ ‬معلق‭ ‬المباراة،‭ ‬ولسان‭ ‬حالهم‭ ‬يوحي‭ ‬بأنهم‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهم‭ ‬بتفاصيل‭ ‬المباراة،‭ ‬فالتعليق‭ ‬الرياضي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬مائدة‭ ‬طعام‭ ‬حوت‭ ‬ما‭ ‬لذّ‭ ‬وطاب،‭ ‬وما‭ ‬عليك‭ ‬أيها‭ ‬المشاهد‭ ‬والمتابع‭ ‬والمستمع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لك،‭ ‬أو‭ ‬تترك‭ ‬الجمل‭ ‬بما‭ ‬حمل،‭ ‬ولو‭ ‬سألتني‭ ‬شخصيا‭ ‬أي‭ ‬صنف‭ ‬من‭ ‬المعلقين‭ ‬يستهويك‭ ‬لقلت‭ ‬لك‭: ‬المعلق‭ ‬الذي‭ ‬ينوّر‭ ‬عقلي‭ ‬ويضيف‭ ‬لي‭ ‬جديدا‭ ‬ويثقف‭ ‬وجداني‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬ذائقتي‭ ‬الفنية،‭ ‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬يستهويني،‭ ‬ولكم‭ ‬ما‭ ‬يستهويكم‭.‬


} ‭ ‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬وزمن‭ ‬الأشياء‭ ‬الرقمية،‭ ‬والإحصاء‭ ‬الرياضي‭ ‬ركن‭ ‬ركين‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬أمور‭ ‬رياضية‭ ‬كثيرة،‭ ‬وفي‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬رياضيا‭ ‬والتي‭ ‬تحترم‭ ‬نوعية‭ ‬عملها‭ ‬يكون‭ ‬للإحصاء‭ ‬كلمة‭ ‬مسموعة،‭ ‬وبات‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬يهتم‭ ‬بكل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة،‭ ‬حتى‭ ‬إنه‭ ‬يدخل‭ ‬‮«‬عصه‮»‬‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬قائمة‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬ومنتخب‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الاختيارات‭ ‬الفوقية‭ ‬من‭ ‬‮«‬زيد‭ ‬أو‭ ‬عبيد‮»‬،‭ ‬فأي‭ ‬عمل‭ ‬رياضي‭ ‬لا‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬المعطيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والإحصائية‭ ‬يعدّ‭ ‬عملا‭ ‬ناقصا،‭ ‬ومرهونا‭ ‬بالفشل‭.‬


} ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬كنا‭ ‬نقرأ‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬المصرية‭ ‬بأن‭ ‬ناديي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬كان‭ ‬لديهما‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬عليهم‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬الكشافين‮»‬،‭ ‬وتكمن‭ ‬مهمة‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬قرى‭ ‬الريف‭ ‬المصري‭ ‬والكفور‭ ‬والمناطق‭ ‬النائية‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬المواهب‭ ‬واكتشافهم‭ ‬وإغرائهم‭ ‬باللعب‭ ‬للناديين،‭ ‬وكان‭ ‬مشروع‭ ‬الكشافين‭ ‬حينذاك‭ ‬مشروعا‭ ‬مثمرا،‭ ‬واستفاد‭ ‬منه‭ ‬الناديان‭ ‬استفادة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمرا،‭ ‬أم‭ ‬ابتلعته‭ ‬ديناصورات‭ ‬الاحتراف؟‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬قابل‭ ‬لأن‭ ‬يستنسخ‭ ‬محليا‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬سيوفر‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭.‬


} ‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمنعنا‭ ‬أن‭ ‬نشارك‭ ‬‮«‬إينشتاين‮»‬‭ ‬لعبته‭ ‬المفضلة‭ ‬وتساؤلنا‭: ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬وصل‭ ‬الحال‭ ‬بلعبة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬تدار‭ ‬تحكيميا‭ ‬بطريقة‭ ‬إلكترونية‭ ‬عوضا‭ ‬عن‭ ‬التحكيم‭ ‬البشري،‭ ‬إذ‭ ‬يتكفل‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بإصدار‭ ‬صوت‭ ‬جرس‭ ‬إيذانا‭ ‬بحصول‭ ‬الخطأ،‭ ‬ويظهر‭ ‬مسمى‭ ‬الخطأ‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الصالة‭ ‬مع‭ ‬اسم‭ ‬ورقم‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬الخطأ؟

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