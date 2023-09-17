الكوارث والألم للأحياء!

{ ‭ ‬الذين‭ ‬رحلوا‭ ‬إلى‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬رحلوا‭ ‬وتركوا‭ ‬المعاناة‭ ‬والألم‭ ‬للمنكوبين‭ ‬والمتعاطفين‭ ‬من‭ ‬الشعوب‭ ‬معهم،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحّة‭ ‬لسدّ‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الضرورية،‭ ‬لم‭ ‬تحققّ‭ ‬بعد،‭ ‬فيما‭ ‬الجثث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وربما‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭ ‬معهم‭! ‬والبحر‭ ‬بدوره‭ ‬يلقي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بالعشرات‭ ‬والمئات‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الشواطئ‭!‬

فيما‭ ‬رائحة‭ ‬الموت‭ ‬تطغى‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬المنكوبة‭! ‬وحيث‭ ‬طوفان‭ ‬تهدّم‭ ‬السدّين‭ ‬في‭ ‬‮«‬درنة‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬جرف‭ ‬معه‭ ‬البيوت‭ ‬والشوارع‭ ‬والأحياء‭ ‬والسكان،‭ ‬فإذا‭ ‬بكارثة‭ ‬‮«‬درنة‮»‬‭ ‬والمدن‭ ‬الساحلية‭ ‬المنكوبة‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬فجيعتها‭ ‬فجيعة‭ ‬المغرب‭ ‬وأهم‭ ‬مدنها‭ ‬‮«‬مراكش‮»‬،‭ ‬فلا‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬يراقب‭ ‬الحدثين‭ ‬كيف‭ ‬يوزع‭ ‬الألم‭ ‬والحزن‭ ‬بينهما‭!‬

{ ‭ ‬أحد‭ ‬الليبيين‭ ‬ومثله‭ ‬مغربي‭ ‬كلاهما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ (‬لولا‭ ‬الإيمان‭ ‬بالله‭ ‬وقضاؤه‭ ‬وقدره‭ ‬وتوسّل‭ ‬لطفه‭ ‬والتوكل‭ ‬عليه،‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬بالإمكان‭ ‬تحمل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬لأنه‭ ‬يفوق‭ ‬كل‭ ‬وصف‭ ‬وكل‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التحمل‭)!‬

وهو‭ ‬بالفعل‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المؤمنين‭ ‬بالله‭ ‬وحدهم‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الفواجع‭ ‬والكوارث‭ ‬بروح‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭ ‬والفقد‭ ‬والفجيعة،‭ ‬وفجاءة‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقلب‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬ودمار‭ ‬في‭ ‬لحظة‭! ‬وزلزال‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لم‭ ‬يستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮«‬12‭ ‬ثانية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬طوفان‭ ‬ليبيا‭ ‬وإعصاره‭ ‬استغرق‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬‮«‬الساعتين‮»‬‭ ‬ليجرف‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬أمامه،‭ ‬ولتنقسم‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬درنة‮»‬‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬قسمين،‭ ‬وما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬بيوتها‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬كامل،‭ ‬ومثلها‭ ‬المدن‭ ‬الأخرى‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬مع‭ ‬المتغيرّات‭ ‬وفوضى‭ ‬المناخ،‭ ‬أن‭ ‬يُعاد‭ ‬النظر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬والبلاد‭ ‬العربية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬البناء‭ ‬والإعمار‭ ‬ليكون‭ ‬مقاومًا‭ ‬للزلازل‭ ‬وفيضان‭ ‬البحر‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬مياهه‭! ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬حدثًا‭ ‬يتيمًا‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يتكرر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬العربية،‭ ‬وتلك‭ ‬المعرضّة‭ ‬للزلازل‭! ‬ولا‭ ‬يكفي‭ ‬اليوم‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬بعد‭ ‬حدوث‭ ‬الكوارث،‭ ‬وإنما‭ ‬الاستعداد‭ ‬لما‭ ‬سيحدث،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭! ‬وهذا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحرّك‭ ‬عربي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬مواجهة‭ ‬الكوارث‭ ‬المتزايدة‭!‬

{ ‭ ‬الصراعات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬آن‭ ‬أوان‭ ‬توقفها‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬ليبيا‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب‭ ‬الليبي،‭ ‬وتهيئة‭ (‬البنية‭ ‬التحتية‭) ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يتكررّ‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬إهمال‭ ‬لسدود‭ ‬‮«‬درنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬هشّة‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬بنائها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭! ‬ومن‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬ضرب‭ ‬الزلزال‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬وإلاّ‭ ‬كانت‭ ‬الكارثة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭!‬

وتكفي‭ ‬المشاهد‭ ‬المصوّرة‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬حجم‭ ‬معاناة‭ ‬فِرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬الإنقاذ‭! ‬وحجم‭ ‬معاناة‭ ‬‮«‬الناجين‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬افتقادهم‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يبقيهم‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭! ‬حتى‭ ‬‮«‬المساعدات‭ ‬الأممية‮»‬‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المطلوب‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الفاجعة‭ ‬إنسانية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬أو‭ ‬العالمي‭!‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رحلوا‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وليبيا‭ ‬بأثر‭ ‬الزلزال‭ ‬والإعصار‭ ‬والطوفان،‭ ‬لتبقى‭ ‬مسؤولية‭ ‬الناجين‭ ‬والأحياء‭ ‬مسؤولية‭ ‬الساسة‭ ‬المغاربة‭ ‬والليبيين،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭ ‬وأممية،‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬حراكًا‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بأرواح‭ ‬الآلاف‭ ‬وترك‭ ‬خلفه‭ ‬المصابين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬من‭ ‬الناجين‭! ‬ولا‭ ‬حول‭ ‬ولا‭ ‬قوة‭ ‬إلا‭ ‬بالله‭.‬