Monday, 18 September 2023 02:53 GMT

موسم الرياض.. 200 ألف وظيفة

9/17/2023 7:09:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكثر‭ ‬ما‭ ‬يلفت‭ ‬الانتباه،‭ ‬ويدعو‭ ‬إلى‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الدهشة‭ ‬والإعجاب،‭ ‬بجانب‭ ‬الإبداع‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬الرياض‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬هو‭ ‬خلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬مباشرة‭ ‬وغير‭ ‬مباشرة،‭ ‬وتمكين‭ ‬نحو‭ ‬2000‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭.‬

الجميل‭ ‬والأجمل‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أنها‭ ‬تستثمر‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والانفتاح‭ ‬العام،‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬السياحي‭ ‬بمفهومه‭ ‬الأوسع،‭ ‬وجميعها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭.‬

المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬لموسم‭ ‬الرياض‭ ‬الرابع،‭ ‬بشعار‭: ‬‮«‬هوية‭ ‬ابتكارية‭ ‬ورؤية‭ ‬مستدامة‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬المسمى‭ ‬الأكبر‭ ((‬روح‭ ‬السعودية‭)).. ‬ويرمز‭ ‬شعار‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬متكاملة،‭ ‬إلى‭ ‬السنة،‭ ‬‮«‬مسلطا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بألوان‭ ‬حيوية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حماس‭ ‬وتنوع‭ ‬التجارب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الرابع‮»‬‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬السعودية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والموفقة‭ ‬نحو‭ ‬التحولات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭.‬

وسبق‭ ‬للمستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ93‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الـ23‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحلم‭ ‬ونحقق‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استلهمت‭ ‬الهوية‭ ‬من‭ ‬الأحلام‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬قريبة‭ ‬وواقعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬حياة‭ ‬سكان‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬ضخمة‭ ‬راهنت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬ترسخ‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬ومكانتها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬دورها‭ ‬المهم‭ ‬والمحوري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬رائد‭ ‬ومتواصل،‭ ‬جدير‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬الاحتذاء‭ ‬به،‭ ‬والتعاون‭ ‬معه،‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬والسواعد‭ ‬الوطنية،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تخطط‭ ‬وتدير‭ ‬وتنفذ‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭.‬

أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض،‭ ‬وتتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬وتستثمر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬استثمرت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬عزيمة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬مسك‭ ‬للفنون‭ ‬السعودي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬السعودية‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭.‬

ولنا‭ ‬تجربة‭ ‬بحرينية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العقارية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وتدشين‭ ‬جناح‭ ‬بحريني‭ ‬هناك،‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬الإقبال‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬والمستثمرين‭.‬

لم‭ ‬تعد‭ ‬اليوم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬لمجرد‭ ‬الحضور‭ ‬فقط‭.. ‬ولكنها‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيها،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬وحسن‭ ‬استثمارها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.. ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬ليست‭ ‬مستحيلة‭.‬

فقط‭ ‬بادروا‭.. ‬وجربوا‭.. ‬واطرقوا‭ ‬الأبواب‭.. ‬وستجدون‭ ‬كل‭ ‬الترحيب‭ ‬والتجاوب‭ ‬والفائدة‭.. ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والأشقاء‭ ‬السعوديين‭. ‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085587

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث