موسم الرياض.. 200 ألف وظيفة

الجميل‭ ‬والأجمل‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أنها‭ ‬تستثمر‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬عديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والانفتاح‭ ‬العام،‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬السياحي‭ ‬بمفهومه‭ ‬الأوسع،‭ ‬وجميعها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030‭.‬

المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أعلن‭ ‬إطلاق‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬لموسم‭ ‬الرياض‭ ‬الرابع،‭ ‬بشعار‭: ‬‮«‬هوية‭ ‬ابتكارية‭ ‬ورؤية‭ ‬مستدامة‮»‬،‭ ‬تحت‭ ‬المسمى‭ ‬الأكبر‭ ((‬روح‭ ‬السعودية‭)).. ‬ويرمز‭ ‬شعار‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬متكاملة،‭ ‬إلى‭ ‬السنة،‭ ‬‮«‬مسلطا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بألوان‭ ‬حيوية،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬حماس‭ ‬وتنوع‭ ‬التجارب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬موسم‭ ‬الرياض‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬عامه‭ ‬الرابع‮»‬‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬السعودية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والموفقة‭ ‬نحو‭ ‬التحولات‭ ‬الإيجابية‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭.‬

وسبق‭ ‬للمستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لليوم‭ ‬الوطني‭ ‬الـ93‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الـ23‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحلم‭ ‬ونحقق‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استلهمت‭ ‬الهوية‭ ‬من‭ ‬الأحلام‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬قريبة‭ ‬وواقعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬حياة‭ ‬سكان‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬ضخمة‭ ‬راهنت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬السعودية‭ ‬2030،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬ترسخ‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬ومكانتها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬دورها‭ ‬المهم‭ ‬والمحوري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬مقبلة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬رائد‭ ‬ومتواصل،‭ ‬جدير‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬الاحتذاء‭ ‬به،‭ ‬والتعاون‭ ‬معه،‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬والسواعد‭ ‬الوطنية،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تخطط‭ ‬وتدير‭ ‬وتنفذ‭ ‬ذلك‭ ‬المشروع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خلق‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭.‬

أتمنى‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الرياض،‭ ‬وتتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬وتستثمر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬استثمرت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬‮«‬عزيمة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬مسك‭ ‬للفنون‭ ‬السعودي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬السعودية‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭.‬

ولنا‭ ‬تجربة‭ ‬بحرينية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وما‭ ‬حصل‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العقارية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وتدشين‭ ‬جناح‭ ‬بحريني‭ ‬هناك،‭ ‬والذي‭ ‬لاقى‭ ‬الإقبال‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬والمستثمرين‭.‬

لم‭ ‬تعد‭ ‬اليوم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬لمجرد‭ ‬الحضور‭ ‬فقط‭.. ‬ولكنها‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيها،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بها،‭ ‬وحسن‭ ‬استثمارها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.. ‬وتلك‭ ‬مسؤولية‭ ‬ليست‭ ‬مستحيلة‭.‬

فقط‭ ‬بادروا‭.. ‬وجربوا‭.. ‬واطرقوا‭ ‬الأبواب‭.. ‬وستجدون‭ ‬كل‭ ‬الترحيب‭ ‬والتجاوب‭ ‬والفائدة‭.. ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والأشقاء‭ ‬السعوديين‭. ‬