((سرطان ينتشر)).. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إنه‭ ‬يجري‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهم‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬السكاكين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬

وكشفت‭ ‬أرقام‭ ‬للسلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إنجلترا‭ ‬وويلز‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬طفل‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬عاما،‭ ‬يحملون‭ ‬أدوات‭ ‬حادة،‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرقم‭ ‬الحقيقي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الأدوات‭ ‬الحادة‭ ‬تشمل‭ ‬الشفرات‭ ‬وسكاكين‭ ‬المطبخ‭ ‬والمقصات‭ ‬وسكاكين‭ ‬ستانلي‭.‬

وحذر‭ ‬ديفيد‭ ‬سيمونز،‭ ‬وهو‭ ‬مدرس‭ ‬سابق‭ ‬أسس‭ ‬مؤسسة‭ ‬خيرية‭ ‬رياضية‭ ‬للشباب،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬وضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬المشكلة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طفلا،‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬فقط،‭ ‬هدده‭ ‬بسكين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬سرطان‭ ‬ينتشر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬القضية‭: ‬‮«‬نستثمر‭ ‬أموالا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭.. ‬وحدات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬لدينا‭ ‬تضم‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها،‭ ‬لتقديم‭ ‬برامج‭ ‬التدخل‭ ‬المبكر‭ ‬والوقاية‭ ‬لإبعاد‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‮»‬‭.‬