اليونسكو تدرج أريحا القديمة على قائمة التراث العالمي

وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬للجنة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬ليصبح‭ ‬لدى‭ ‬فلسطين‭ ‬خمسة‭ ‬مواقع‭ ‬فلسطينية‭ ‬مسجلة‭ ‬رسميا‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬بعد‭ ‬القدس‭ (‬البلدة‭ ‬العتيقة‭ ‬وأسوارها‭) ‬وبيت‭ ‬لحم‭ (‬مكان‭ ‬ولادة‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭: ‬كنيسة‭ ‬المهد‭ ‬ومسار‭ ‬الحجاج‭) ‬وبتير‭ (‬فلسطين‭ ‬أرض‭ ‬العنب‭ ‬والزيتون‭: ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬لجنوب‭ ‬القدس‭) ‬والخليل‭ (‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الخليل‭). ‬

وأكدت‭ ‬معايعة‭ ‬أهمية‭ ‬القرار‭ ‬باعتبار‭ ‬الموقع‭ ‬جزءا‭ ‬أصيلا‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المتنوع‭ ‬ذي‭ ‬القيمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬وأهميته‭ ‬العالمية‭ ‬كأقدم‭ ‬مدينة‭ ‬محصنة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ويستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭. ‬

ونوهت‭ ‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وخاصة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وبعثة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬اليونسكو‭ ‬وأيضا‭ ‬بلدية‭ ‬أريحا‭ ‬والخبراء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬شارك‭ ‬بإعداد‭ ‬ملف‭ ‬الترشيح‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬رحبت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بقرار‭ ‬لجنة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬للجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والفني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كافة‭ ‬وحمايتها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحقوق‭ ‬الثقافية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الادراج‭ ‬يؤكد‭ ‬القيمة‭ ‬العالمية‭ ‬الفريدة‭ ‬للموقع‭ ‬ولفلسطين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬‮«‬وشهادة‭ ‬عالمية‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقدم‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬أنشأت‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬اجتماعي‭ ‬واقتصادي‭ ‬وسياسي‭ ‬مجتمعي‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وشددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬ومواقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التخريب‭ ‬المتعمد‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاستعماري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وأدواته‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬طمس‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬وتدميره‭ ‬وتشويه‭ ‬وتزوير‭ ‬التاريخ‭ ‬والرواية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬دول‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬واليونسكو‭ ‬بحماية‭ ‬فلسطين‭ ‬وشعبها‭. ‬