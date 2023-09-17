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بعد الاعتداء عليه في طرابزون التركية.. السائح الكويتي بخير.. ووزير خارجية الكويت يطمئن عليه

9/17/2023 7:09:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬المواطن‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابزون‭ ‬التركية،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطمئنان‭ ‬عليه‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬يتلقاها‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.. ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬التركية‭ ‬تتخذ‭ ‬حاليا‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بحق‭ ‬المعتدي،‭ ‬وأن‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬وأن‭ ‬الفاعل‭ ‬رهين‭ ‬حجز‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬التركية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬العدائية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬السائحون‭ ‬والمصطافون‭ ‬المسالمون‭ ‬مستنكرة‭ ‬ومرفوضة،‭ ‬وأن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ترفض‭ ‬رفضا‭ ‬تاما‭ ‬المساس‭ ‬بمواطنيها‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬لهم‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭. ‬وقد‭ ‬ظهر‭ ‬السائح‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬اعتدي‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابزون‭ ‬التركية،‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وبدا‭ ‬أنه‭ ‬بخير‭ ‬حاملا‭ ‬باقة‭ ‬زهور‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬شرطي‭ ‬وشخص‭ ‬آخر،‭ ‬بحسب‭ ‬صورة‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬القبس‮»‬‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬اعتقلت‭ ‬مواطنا‭ ‬تركيا‭ ‬متهما‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬سائح‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابزون،‭ ‬وبدء‭ ‬تحقيق‭ ‬جنائي‭ ‬ضده‭ ‬بتعليمات‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬العام‭. ‬وبعد‭ ‬تداول‭ ‬فيديو‭ ‬للاعتداء‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬طرابزون‭ ‬التركية،‭ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الكويتي‭ ‬بتركيا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬حجز‭ ‬المشتبه‭ ‬به،‭ ‬وإن‭ ‬المواطن‭ ‬الكويتي‭ ‬بخير،‭ ‬وسيأخذ‭ ‬حقه‭ ‬بالكامل‮»‬،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬جريدة‭ ‬‮«‬الرأي‮»‬‭ ‬الكويتية‭. ‬وأعلنت‭ ‬سفارة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المواطن‭ ‬المُعتدى‭ ‬عليه‭ ‬بخير‭ ‬وسيأخذ‭ ‬حقه،‭ ‬ومتواجدون‭ ‬في‭ ‬طرابزون‭ ‬لمتابعة‭ ‬القضية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬السفارة‭: ‬‮«‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الحادثة‭ ‬وحجزه،‭ ‬والسلطات‭ ‬التركية‭ ‬مهتمة،‭ ‬ومحامي‭ ‬السفارة‭ ‬يتابع‭ ‬الإجراءات‮»‬‭. ‬وانتشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬يوثق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنه‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬سائح‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طرابزون‭ ‬التركية،‭ ‬ومشهد‭ ‬صادم‭ ‬يظهره‭ ‬ممددا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مغشياً‭ ‬عليه‭ ‬بلا‭ ‬حراك،‭ ‬وتجمّع‭ ‬حوله‭ ‬أقاربه‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المارة‭.‬

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