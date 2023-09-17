بعد الاعتداء عليه في طرابزون التركية.. السائح الكويتي بخير.. ووزير خارجية الكويت يطمئن عليه

بعد الاعتداء عليه في طرابزون التركية.. السائح الكويتي بخير.. ووزير خارجية الكويت يطمئن عليه
التاريخ
9/17/2023 7:09:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا أمس مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية، وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.. حيث قالت الخارجية الكويتية في بيان لها إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة بحق المعتدي، وأن سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية. وأكد أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة، وأن دولة الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل. وقد ظهر السائح الكويتي الذي اعتدي عليه في مدينة طرابزون التركية، في المستشفى وبدا أنه بخير حاملا باقة زهور وإلى جانبه شرطي وشخص آخر، بحسب صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت صحيفة «القبس» الكويتية في وقت سابق بأن السلطات التركية اعتقلت مواطنا تركيا متهما بالاعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون، وبدء تحقيق جنائي ضده بتعليمات من النائب العام. وبعد تداول فيديو للاعتداء على مواطن كويتي في طرابزون التركية، قال السفير الكويتي بتركيا إنه «تم حجز المشتبه به، وإن المواطن الكويتي بخير، وسيأخذ حقه بالكامل»، نقلا عن جريدة «الرأي» الكويتية. وأعلنت سفارة الكويت في تركيا أن «المواطن المُعتدى عليه بخير وسيأخذ حقه، ومتواجدون في طرابزون لمتابعة القضية». وأضافت السفارة: «تم توقيف المشتبه به خلال ساعات من الحادثة وحجزه، والسلطات التركية مهتمة، ومحامي السفارة يتابع الإجراءات». وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، يوثق ما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي بأنه اعتداء على سائح كويتي في مدينة طرابزون التركية، ومشهد صادم يظهره ممددا على الأرض مغشياً عليه بلا حراك، وتجمّع حوله أقاربه وعدد كبير من المارة.
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