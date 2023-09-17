الفن المعاصر توقع اتفاقية تعاون فني في جمهورية روسيا الاتحادية

وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬والشخصيات‭ ‬الروسية‭ ‬تضمن‭ ‬برنامج‭ ‬التوقيع‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬كلمة‭ ‬للسيد‭ ‬أندريه‭ ‬يوريفيتش‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة،‭ ‬تكلم‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعجابه‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الثقافي‭ ‬للشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والرصيد‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬المختلف‭ ‬الموجود‭ ‬لديها،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬العلماء‭ ‬والمثقفين‭ ‬في‭ ‬تنوير‭ ‬الشعوب‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬الفنون‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬لأنها‭ ‬وسيلة‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ناعمة‭ ‬ولغة‭ ‬يفقهها‭ ‬ويتذوقها‭ ‬الجميع،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الفن‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬وتلاحم‭ ‬الشعوب‭. ‬وكانت‭ ‬الكلمة‭ ‬الثانية‭ ‬للسيدة‭ ‬ليندا‭ ‬فيكتوروفنا‭ ‬كريتسكايا‭ ‬رئيسة‭ ‬رابطة‭ ‬فناني‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭. ‬وقد‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬للرسامين‭ ‬الذين‭ ‬ينقلون‭ ‬تصوير‭ ‬الطبيعة‭ ‬ويلامسون‭ ‬مشاعر‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصاويرهم‭ ‬الجميلة،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬دور‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬تنوير‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬التاريخ‭ ‬الفني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬الرسم،‭ ‬وكلمة‭ ‬للفنان‭ ‬المدهون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬آدابنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬وعاداتنا‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ترميان‭ ‬الى‭ ‬الترابط‭ ‬والتعارف‭ ‬مع‭ ‬الشعوب‭ ‬بمختلف‭ ‬ثقافاتهم‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬العملية‭ ‬والفكرية‭ ‬التي‭ ‬ترقى‭ ‬بالأمم،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعرف‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭ ‬الروسي‭ ‬بمواضيعه‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأساليبه‭ ‬وتقنياته‭ ‬التشكيلية‭ ‬المتنوعة‭ ‬والتي‭ ‬يلمس‭ ‬منها‭ ‬ثقافة‭ ‬الشعب‭ ‬تاريخياً‭ ‬ويتعرف‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتكاكه‭ ‬بها،‭ ‬أما‭ ‬الدور‭ ‬الأبرز‭ ‬للفنان‭ ‬البحريني‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬ثقافته‭ ‬وهويته‭ ‬البحرينية‭ ‬والإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية‭ ‬وسلوكه‭ ‬الأدبي‭ ‬بالمواضيع‭ ‬والأساليب‭ ‬الفنية‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وكانت‭ ‬السيدة‭ ‬تاتيانا‭ ‬فاليريفنا‭ ‬أفغوسمانوفا‭ ‬نائبة‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬ V. I. Vernadsky للمشاريع‭ ‬التعليمية،‭ ‬والمسؤولة‭ ‬عن‭ ‬مشاريع‭ ‬العلوم‭ ‬التربوية‭ ‬رحبت‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬البحرينية‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬هم‭ ‬المستقبل‭ ‬وان‭ ‬التبادل‭ ‬المعرفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليم‭ ‬السليم‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬الانسانية‭ ‬السليمة‭ ‬وتوظيف‭ ‬الفن‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬النجاح‭ ‬الأكبر‭ ‬وهذا‭ ‬دور‭ ‬الفنان‭ ‬الحقيقي‭ .‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬متزامناً‭ ‬مع‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬أعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر‭ ‬في‭ ‬سمبوزيوم‭ ‬روسيا‭ ‬الدولي‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬شوخف‭ ‬في‭ ‬بمدينة‭ ‬بيلغورود‭ ‬الروسية‭ ‬والذي‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬اسبوعين‭ ‬متواصلين‭.‬