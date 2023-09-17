الملهمة آشا بوري في البحرين هذا الأسبوع

وتعتبر‭ ‬آشا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬معلمي‭ ‬التأمل،‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تأمل‭ ‬سيادة‭ ‬الذات‭. ‬وهي‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬أوم‭ ‬شانتي‭ ‬للتأمل‭ ‬في‭ ‬دلهي،‭ ‬الهند‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بإجراء‭ ‬وتنسيق‭ ‬دورات‭ ‬تأمل‭ ‬الراجايوغا‭ ‬للوزراء‭ ‬والمحافظين‭ ‬وقضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬والسفراء‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬ولعبت‭ ‬دورًا‭ ‬فعالًا‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتقديم‭ ‬دورات‭ ‬الإدارة‭ ‬والقيادة‭ ‬والسلوك‭ ‬للقادة‭ ‬السياسيين‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الخدمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الولايات‭. ‬

تتناول‭ ‬الندوة‭ ‬الملهمة‭ ‬أساليب‭ ‬متنوعة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬الإمكانات‭ ‬الداخلية‭ ‬اللامحدودة‭ ‬وتجربتها،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله،‭ ‬عبر‭ ‬اكتشاف‭ ‬تلك‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفطرية‭ ‬وإحيائها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬كامنة‭. ‬

وذكرت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتأمل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬عصيبة‭ ‬وحرجة،‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬غياب‭ ‬اليقين‭ ‬وانتشار‭ ‬الفوضى‭. ‬ومع‭ ‬التغيير‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يتجه‭ ‬الوعي‭ ‬الإنساني‭ ‬بصورة‭ ‬مطردة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬والارتباك‭ ‬والخوف،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬العقل‭ ‬البشري‭ ‬مجزأ‭ ‬وضعيفاً‭ ‬بصورة‭ ‬متفاقمة‭. ‬وانعكست‭ ‬حالة‭ ‬الخلل‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬من‭ ‬حولنا،‭ ‬كما‭ ‬أدى‭ ‬تدهور‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬ابتعاد‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬سلامهم‭ ‬الداخلي‭ ‬وتعميق‭ ‬إحساسهم‭ ‬بالاغتراب‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتأمل‭ ‬وتطوير‭ ‬الذات‭ ‬منظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬الذاتي،‭ ‬وقدمت‭ ‬خدماتها‭ ‬المجانية‭ ‬لآلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العشرين‭ ‬سنة‭ ‬الماضية‭ ‬عبر‭ ‬ندوات‭ ‬ومحاضرات‭ ‬مجانية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمل‭ ‬والقيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬والحياة‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬وإدارة‭ ‬الذات‭.‬