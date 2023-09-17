الملهمة آشا بوري في البحرين هذا الأسبوع

الملهمة آشا بوري في البحرين هذا الأسبوع
التاريخ
9/17/2023 7:09:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جمعية البحرين للتأمل وتطوير الذات بالتعاون مع فندق ومنتجع آرت استضافة الملهمة آشا بوري ضمن ندوة «التخلص من الخوف» التي تقام الثلاثاء (19 سبتمبر 2023) بفندق ومنتجع آرت في جزر أمواج.
وتعتبر آشا من كبار معلمي التأمل، تتمتع بخبرة تزيد على 60 عاماً في مجال تأمل سيادة الذات. وهي مديرة مركز أوم شانتي للتأمل في دلهي، الهند. كما قامت بإجراء وتنسيق دورات تأمل الراجايوغا للوزراء والمحافظين وقضاة المحكمة العليا والسفراء في أجزاء مختلفة من البلاد. ولعبت دورًا فعالًا في تصميم وتقديم دورات الإدارة والقيادة والسلوك للقادة السياسيين ومسؤولي الخدمة الإدارية الهندية في العديد من الولايات.
تتناول الندوة الملهمة أساليب متنوعة لاكتشاف الإمكانات الداخلية اللامحدودة وتجربتها، والتخلص من الخوف بكل أشكاله، عبر اكتشاف تلك الإمكانات الفطرية وإحيائها بعد أن كانت كامنة.
وذكرت جمعية البحرين للتأمل في بيان لها: «إننا نعيش في أوقات عصيبة وحرجة، ليس لها مثيل في تاريخ البشرية جمعاء من حيث غياب اليقين وانتشار الفوضى. ومع التغيير المتسارع في العالم يتجه الوعي الإنساني بصورة مطردة نحو المزيد من الاضطراب والارتباك والخوف، حتى أصبح العقل البشري مجزأ وضعيفاً بصورة متفاقمة. وانعكست حالة الخلل الموجودة داخل الأفراد على العالم بأسره من حولنا، كما أدى تدهور القيم الإنسانية إلى ابتعاد الناس عن سلامهم الداخلي وتعميق إحساسهم بالاغتراب».
جدير بالذكر أن جمعية البحرين للتأمل وتطوير الذات منظمة رائدة في مجال التطوير الذاتي، وقدمت خدماتها المجانية لآلاف الأشخاص على مدى العشرين سنة الماضية عبر ندوات ومحاضرات مجانية وورش عمل تدريبية في مجال التأمل والقيم الإيجابية والحياة الخالية من التوتر وإدارة الذات.
MENAFN17092023000055011008ID1107085582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.