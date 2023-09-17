عروض مثيرة في لولوهايبرماركت
التاريخ
9/17/2023 7:09:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير - محمد سرحان
أعلن لولوهايبرماركت عن انطلاق العروض الترويجية المبهرة، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة عشر على التأسيس.
تشمل العروض المنتجات الطازجة ومنتجات السوبرماركت والملابس والألعاب واحتياجات المنزل والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والمزيد من الخيارات المتنوعة.
ويمكن للزبائن الاستمتاع بعروض الساعة الواحدة أو اليوم الواحد أو اليومين أو الثلاثة أيام، والتي تشمل مجموعة مختارة من منتجات السوبرماركت والمنتجات الطازجة.
كما عاد عرض لولو هايبر ماركت الترويجي الشهير «استرجع نصف ما دفعت»، إذ يمكن للمتسوقين الحصول على مختارات قيمة بالإضافة إلى استرجاع 10 دنانير مقابل كل 20 دينارا تنفقها على شكل قسيمة مشتريات.
ويمكن شراء وتخزين الملابس الشتوية من الآن، حيث تتوفر خيارات الساري المصمم بعناية من لولو، البدلات الهندية المتنوعة، إكسسوارات الأطفال، الألعاب، الدراجات الهوائية، الأحذية، الملابس النسائية. بالإضافة إلى الخصم الثابت بنسبة 50 بالمائة على إطارات النظارات الأنيقة والنظارات الشمسية.
يتوفر العرض في جميع الفروع والتسوق عبر الانترنت من 14 سبتمبر ولغاية 4 اكتوبر 2023. ويشمل متاجر لولو هايبر ماركت الثمانية في البحرين: مجمع الدانة، جاليريا، مجمع الجفير، مجمع الرملي، مجمع الأتريوم في سار، لولو الحد، المحرق المركزية، ولولو الرفاع.
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