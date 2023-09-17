عروض مثيرة في لولوهايبرماركت

أعلن‭ ‬لولوهايبرماركت‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬المبهرة،‭ ‬وذلك‭ ‬احتفالا‭ ‬بالذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التأسيس‭.‬

تشمل‭ ‬العروض‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة‭ ‬ومنتجات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬والملابس‭ ‬والألعاب‭ ‬واحتياجات‭ ‬المنزل‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والكهربائية‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المتنوعة‭.‬

ويمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬أو‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬أو‭ ‬اليومين‭ ‬أو‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬السوبرماركت‭ ‬والمنتجات‭ ‬الطازجة‭.‬

كما‭ ‬عاد‭ ‬عرض‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬الترويجي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬استرجع‭ ‬نصف‭ ‬ما‭ ‬دفعت‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمتسوقين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مختارات‭ ‬قيمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استرجاع‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬تنفقها‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قسيمة‭ ‬مشتريات‭.‬

ويمكن‭ ‬شراء‭ ‬وتخزين‭ ‬الملابس‭ ‬الشتوية‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬تتوفر‭ ‬خيارات‭ ‬الساري‭ ‬المصمم‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬لولو،‭ ‬البدلات‭ ‬الهندية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬إكسسوارات‭ ‬الأطفال،‭ ‬الألعاب،‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬الأحذية،‭ ‬الملابس‭ ‬النسائية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخصم‭ ‬الثابت‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬النظارات‭ ‬الأنيقة‭ ‬والنظارات‭ ‬الشمسية‭.‬

يتوفر‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬والتسوق‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولغاية‭ ‬4‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭. ‬ويشمل‭ ‬متاجر‭ ‬لولو‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭: ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬جاليريا،‭ ‬مجمع‭ ‬الجفير،‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي،‭ ‬مجمع‭ ‬الأتريوم‭ ‬في‭ ‬سار،‭ ‬لولو‭ ‬الحد،‭ ‬المحرق‭ ‬المركزية،‭ ‬ولولو‭ ‬الرفاع‭.‬