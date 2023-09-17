نيمار ((الساحر)) شقّ طريق مزاحمة رونالدو ((الهدّاف))

أربع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬كانت‭ ‬كافية‭ ‬لنجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سابقًا‭ ‬حتى‭ ‬يدشن‭ ‬بداية‭ ‬ساحرة‭ ‬مع‭ ‬الهلال،‭ ‬الذي‭ ‬أمطر‭ ‬منافسه‭ ‬الرياض،‭ ‬مستعيدًا‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬نمور‭ ‬جدة،‭ ‬الذين‭ ‬قادهم‭ ‬نجمهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭.‬

وفيما‭ ‬استعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬جدة‭ ‬حضوره‭ ‬القوي‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬نكسة‮»‬‭ ‬الخماسية‭ ‬أمام‭ ‬الفتح،‭ ‬مقتنصًا‭ ‬فوزًا‭ ‬مثيرًا‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬‮«‬المجتهد‮»‬،‭ ‬حقق‭ ‬النصر‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬تواليًا،‭ ‬مواصلاً‭ ‬تعويض‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين،‭ ‬ومحافظاً‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬تهديفية‭ ‬مرتفعة،‭ ‬كان‭ ‬الرائد‭ ‬آخر‭ ‬ضحاياها،‭ ‬بعدما‭ ‬شرّع‭ ‬شباكه‭ ‬لثلاثية‭ ‬تقاسمها،‭ ‬تواليًا،‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬العائد‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬والبرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬اعتلى‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬مانيه‭ ‬وقائد‭ ‬الهلال‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭.‬

بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ارتقائه‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬هدافي‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬السامبا‮»‬‭ ‬بـ79‭ ‬هدفًا،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬الجوهرة‭ ‬السوداء‭ ‬بيليه،‭ ‬وبحضور‭ ‬والده‭ ‬وعائلته‭ ‬وأصدقائه،‭ ‬واصل‭ ‬نيمار‭ (‬31‭ ‬عامًا‭)‬،‭ ‬توهجه‭ ‬الفني‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جاهزيته‭ ‬الكاملة‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬يستهلها‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬نافباخور‭ ‬نامنجان‭ ‬الأوزبكي،‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬خامس‭ ‬يعزز‭ ‬به‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭.‬

وبعدما‭ ‬اطمأن‭ ‬لتقدم‭ ‬فريقه‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬هتافات‭ ‬الجماهير‭ ‬الهلالية،‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬بنجمه‭ ‬الموهوب‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬ديلغادو،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬دقائق‭ ‬أربع،‭ ‬حتى‭ ‬بدأ‭ ‬نيمار‭ ‬بنثر‭ ‬لمساته‭ ‬السحرية،‭ ‬صناعةً،‭ ‬تمريرًا،‭ ‬وتسديدًا،‭ ‬ما‭ ‬أفرز‭ ‬رباعية‭ ‬ترجمها‭ ‬ناصر‭ ‬الدوسري،‭ ‬مالكوم،‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬مرتين‭.‬

قال‭ ‬نجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬وسانتوس‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬فيديو‭ ‬مقتضب‭ ‬بثته‭ ‬صفحة‭ ‬الهلال‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬‮«‬سعيدٌ‭ ‬جدًا‭ ‬بالظهور‭ ‬الأول،‭ ‬وبالتمريرة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬وسعيد‭ ‬أيضًا‭ ‬بالفوز‭ ‬الأول‭. ‬نحن‭ ‬معًا،‭ ‬وأراكم‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬جيزوس،‭ ‬فإن‭ ‬الجماهير‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬في‭ ‬تألق‭ ‬نيمار،‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬والتفاعل‭ ‬الكبيرين‭ ‬اللذين‭ ‬تقدمهما‭ ‬جماهيرنا‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬ومؤثر‭ ‬ويحفز‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬سواء‭ ‬نيمار‭ ‬أو‭ ‬غيره‮»‬‭.‬

الاحتضان‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬لنيمار‭ ‬حظي‭ ‬أيضًا‭ ‬باهتمام‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أوغلوبو‮»‬‭ ‬البرازيلية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬سُمِعت‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬هتافات‭ ‬باسم‭ ‬اللاعب،‭ ‬كما‭ ‬رُفعت‭ ‬لافتة‭ ‬تحمل‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬عبارة‭: ‬أعظم‭ ‬هدّافي‭ ‬البرازيل‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‮»‬‭.‬



