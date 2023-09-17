ظلّ الأندية السعودية يخيّم على انطلاقة الجولة الأولى آسيويا

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض النصر السعودي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي تنطلق مع مواطنيه الهلال والاتحاد الاثنين، إذ تشهد لفت أنظار سعودياً بعد تعاقدات ضخمة مع كبار اللاعبين الأجانب.
ووَقَع النادي الساعي إلى احراز اللقب الأول في تاريخه في مجموعة خامسة قويّة تضمّ إلى جانب بيرسيبوليس، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكستاني.
وعادة ما يجد النصر صعوبة في مواجهات الأندية الإيرانية، إذ لعب 16 مباراة فانتصر في ست وخسر سبعاً وتعادل في ثلاث. كما ودّع البطولة أمام ناديين إيرانيين، أحدهما بيرسيبوليس الذي أقصاه بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2020، وهي أبعد مرحلة يصلها النصر في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا.
ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، معولاً على كوكبة من النجوم من البرازيلي أندرسون تاليسكا، الإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وصولاً إلى السنغالي ساديو مانيه وغيره.
وفي نفس المجموعة يحلّ الدحيل القطري ضيفاً على الاستقلال الطاجيكي في العاصمة دوشنبه.
ويظهر فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو للمرة الـ12 على التوالي في البطولة منذ العام 2012 (رقم قياسي)، بيد أن الدور نصف النهائي هو أفضل ما حققه.
ويأمل بطل الدوري القطري البناء على النجاح الذي حققه في النسخة السابقة عندما بلغ نهائي الغرب (نصف نهائي البطولة) من أجل الوصول إلى النهائي.
ويعوّل الدحيل على الوافد الجديد البرازيلي فليبي كوتينيو النجم الأسبق لناديي ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني، إلى جانب هداف النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا الكيني مايكل أولونغا.
ويعود الاتحاد السعودي إلى الساحة الآسيوية بعد ثلاثة أعوام من الغياب، عندما يستقبل الاثنين ايه جي أم كاي الأوزبكي في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويتفوّق الاتحاد تاريخياً على الأندية الأوزبكية، حيث التقيا 18 مرة سابقة في مختلف البطولات القارية، فاز الاتحاد في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وسجل هجومه 31 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 15 هدفاً.
وشارك الاتحاد في البطولة بنظامها القديم والجديد 13 مرة، توج باللقب عامي 2004 و2005، وحل وصيفاً عام 2009، فيما ودّع آخر مشاركة له عام 2019 من الدور ربع النهائي.
ويطمح الاتحاد إلى الظهور بالشكل المأمول والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، معتمداً على الخماسي الأجنبي الفرنسي كريم بنزيمه ومواطنه نغولو كانتي، البرازيلي فابينيو ومواطنه رومارينيو داسيلفا، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.
ومن السعودية أيضاً، يدشّن فريق الهلال السعودي مشواره المسابقة الاثنين، عندما يستقبل نافباخور الأوزبكي في الرياض، لحساب المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضاً نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي.
وستكون هذه المواجهة هي الثانية بين الفريقين، إذ التقيا للمرة الأولى عام 1998 في الدور ربع النهائي لغرب آسيا، وفاز الهلال حينها 3-1.
وتنحاز الأرقام التاريخية لمصلحة النادي السعودي أمام الأندية الأوزبكية، إذ تقابل معها 18 مرة في عموم المواجهات الآسيوية، فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين، مع تسجيله 40 هدفاً وتلقي شباكه 13 هدفاً.
ويمتلك الهلال سجلاً مميزاً في البطولة حيث شارك في 25 نسخة سابقة، فاز خلالها باللقب 4 مرات، مرتين بالنظام القديم عامي 1992 و2000، ومرتين بالنظام الجديد عامي 2019 و2021، قبل أن يحل وصيفاً في النسخة الأخيرة.
ويدخل الهلال المباراة منتشياً بفوزه الكبير على الرياض في الدوري السعودي 6-1، ليتربع في الصدارة برصيد 16 نقطة، ومتسلّحاً بنجمه البرازيلي نيمار إلى جانب مواطنه مالكوم فيليبي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش، البرتغالي روبن نيفيش، والحارس المغربي ياسين بونو.
ويفتقد الهلال لخدمات سالم الدوسري الذي سيغيب عن أول مباراتين في دوري أبطال آسيا، بسبب إيقافه بقرار انضباطي لتعرضه للطرد في نهائي النسخة السابقة.