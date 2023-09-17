ظلّ الأندية السعودية يخيّم على انطلاقة الجولة الأولى آسيويا

ووَقَع‭ ‬النادي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬احراز‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬خامسة‭ ‬قويّة‭ ‬تضمّ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بيرسيبوليس،‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬والاستقلال‭ ‬الطاجيكستاني‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬يجد‭ ‬النصر‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬الأندية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬إذ‭ ‬لعب‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬فانتصر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬وخسر‭ ‬سبعاً‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭. ‬كما‭ ‬ودّع‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬ناديين‭ ‬إيرانيين،‭ ‬أحدهما‭ ‬بيرسيبوليس‭ ‬الذي‭ ‬أقصاه‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2020،‭ ‬وهي‭ ‬أبعد‭ ‬مرحلة‭ ‬يصلها‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

ويدخل‭ ‬النصر‭ ‬المباراة‭ ‬بصفوف‭ ‬مكتملة،‭ ‬معولاً‭ ‬على‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا،‭ ‬الإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا،‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬وغيره‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬المجموعة‭ ‬يحلّ‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الطاجيكي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬دوشنبه‭.‬

ويظهر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هيرنان‭ ‬كريسبو‭ ‬للمرة‭ ‬الـ12‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭.‬

ويأمل‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬نهائي‭ ‬الغرب‭ (‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭.‬

ويعوّل‭ ‬الدحيل‭ ‬على‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬البرازيلي‭ ‬فليبي‭ ‬كوتينيو‭ ‬النجم‭ ‬الأسبق‭ ‬لناديي‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وبرشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هداف‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬الكيني‭ ‬مايكل‭ ‬أولونغا‭.‬

ويعود‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬الغياب،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الاثنين‭ ‬ايه‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬كاي‭ ‬الأوزبكي‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

ويتفوّق‭ ‬الاتحاد‭ ‬تاريخياً‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬الأوزبكية،‭ ‬حيث‭ ‬التقيا‭ ‬18‭ ‬مرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬القارية،‭ ‬فاز‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬وخسر‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط،‭ ‬وسجل‭ ‬هجومه‭ ‬31‭ ‬هدفاً،‭ ‬فيما‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬15‭ ‬هدفاً‭.‬

وشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بنظامها‭ ‬القديم‭ ‬والجديد‭ ‬13‭ ‬مرة،‭ ‬توج‭ ‬باللقب‭ ‬عامي‭ ‬2004‭ ‬و2005،‭ ‬وحل‭ ‬وصيفاً‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬فيما‭ ‬ودّع‭ ‬آخر‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ويطمح‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬بالشكل‭ ‬المأمول‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬ممكنة،‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬الخماسي‭ ‬الأجنبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمه‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي،‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬ومواطنه‭ ‬رومارينيو‭ ‬داسيلفا،‭ ‬والمغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله‭.‬

ومن‭ ‬السعودية‭ ‬أيضاً،‭ ‬يدشّن‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬مشواره‭ ‬المسابقة‭ ‬الاثنين،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬نافباخور‭ ‬الأوزبكي‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضاً‭ ‬نساجي‭ ‬مازندران‭ ‬الإيراني‭ ‬ومومباي‭ ‬سيتي‭ ‬الهندي‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬إذ‭ ‬التقيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وفاز‭ ‬الهلال‭ ‬حينها‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وتنحاز‭ ‬الأرقام‭ ‬التاريخية‭ ‬لمصلحة‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬أمام‭ ‬الأندية‭ ‬الأوزبكية،‭ ‬إذ‭ ‬تقابل‭ ‬معها‭ ‬18‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬المواجهات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬وخسر‭ ‬اثنتين،‭ ‬مع‭ ‬تسجيله‭ ‬40‭ ‬هدفاً‭ ‬وتلقي‭ ‬شباكه‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭.‬

ويمتلك‭ ‬الهلال‭ ‬سجلاً‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نسخة‭ ‬سابقة،‭ ‬فاز‭ ‬خلالها‭ ‬باللقب‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬مرتين‭ ‬بالنظام‭ ‬القديم‭ ‬عامي‭ ‬1992‭ ‬و2000،‭ ‬ومرتين‭ ‬بالنظام‭ ‬الجديد‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويدخل‭ ‬الهلال‭ ‬المباراة‭ ‬منتشياً‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬6‭-‬1،‭ ‬ليتربع‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬ومتسلّحاً‭ ‬بنجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬مالكوم‭ ‬فيليبي‭ ‬والصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬ومواطنه‭ ‬ألكساندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬نيفيش،‭ ‬والحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭.‬

ويفتقد‭ ‬الهلال‭ ‬لخدمات‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬الذي‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا،‭ ‬بسبب‭ ‬إيقافه‭ ‬بقرار‭ ‬انضباطي‭ ‬لتعرضه‭ ‬للطرد‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭. ‬



