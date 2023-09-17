جائزة سنغافورة الكبرى: ساينس يكسر هيمنة ريد بول وفيرستابن

وتصدّر‭ ‬ساينس‭ ‬السباق‭ ‬الحماسي‭ ‬والمحموم‭ ‬في‭ ‬الأنفاس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعدما‭ ‬انتصر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭.‬

وحلّ‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬البريطانيين‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس،‭ ‬وسائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬اللذين‭ ‬أكملا‭ ‬عقد‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬توالياً‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬فوزاً‭ ‬متتالياً‭ ‬لريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬امتداداً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬حلّ‭ ‬الهولندي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬وزميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

ودخل‭ ‬فيرستابن‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬قياسي‭ ‬تفوق‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بالذات‭.‬

قال‭ ‬ساينس‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يصدق،‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬لا‭ ‬تصدق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬السباق‭. ‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬وعدنا‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬بانتصار،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬كلها‭ ‬وفيراري‭ ‬ستكونان‭ ‬فخورتين‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هيمنته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يواصل‭ ‬فيرستابن‭ ‬تحليقه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬بـ374‭ ‬نقطة،‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬بيريس‭ (‬223‭) ‬وهاميلتون‭ (‬180‭) ‬والإسباني‭ ‬فرناندو‭ ‬الونسو‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭ (‬170‭)‬،‭ ‬وساينس‭ (‬142‭) ‬توالياً‭.‬

كما‭ ‬يواصل‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬تغريده‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بـ597‭ ‬نقطة،‭ ‬أمام‭ ‬مرسيدس‭ (‬289‭) ‬وفيراري‭ (‬265‭) ‬وأستون‭ ‬مارتن‭ (‬217‭) ‬توالياً‭.‬

وكان‭ ‬السباق‭ ‬حماسياً‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬ومعركة‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ارتكب‭ ‬البريطاني‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬خطأ‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬بحادث‭ ‬وخسارة‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬لصالح‭ ‬زميله‭ ‬هاميلتون‭ ‬قبل‭ ‬أمتار‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬السباق،‭ ‬انطلق‭ ‬سائقو‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬ميديوم‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬فيراري‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سائقه‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬سوفت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬انطلاقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬ساينس‭ ‬وراسل‭.‬

وقدّم‭ ‬لوكلير‭ ‬انطلاقة‭ ‬ممتازة‭ ‬نجح‭ ‬خلالها‭ ‬بتجاوز‭ ‬راسل‭ ‬ليصبح‭ ‬خلف‭ ‬زميله،‭ ‬بينما‭ ‬انطلق‭ ‬هاميلتون‭ ‬ليتجاوز‭ ‬زميله‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيده‭ ‬إليه‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬اختصر‭ ‬المنعطف‭ ‬واكتسب‭ ‬أفضلية‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

أما‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬هارد‮»‬،‭ ‬فأصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الرابعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬سائق‭ ‬هاس‭ ‬الدنماركي‭ ‬كيفن‭ ‬ماغنوسون‭ ‬ليصبح‭ ‬ثامناً‭ ‬خلف‭ ‬الفرنسي‭ ‬إستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬سائق‭ ‬ألبين‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللفة‭ ‬18،‭ ‬توجه‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬إلى‭ ‬سائقه‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالية‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وفي‭ ‬المقدمة‭ ‬كان‭ ‬ساينس‭ ‬مرتاحاً‭ ‬مع‭ ‬توسيعه‭ ‬الفارق‭ ‬بثلاث‭ ‬ثوان‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬لوكلير،‭ ‬وسط‭ ‬اتباع‭ ‬فيراري‭ ‬استراتيجية‭ ‬تأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للإسباني‭ ‬من‭ ‬راسل،‭ ‬فكان‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬درعاً‭ ‬منيعاً‭.‬

وشهدت‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬حادثاً‭ ‬لسيارة‭ ‬وليامس‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لوغان‭ ‬سارجنت‭. ‬ورغم‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬المسار،‭ ‬كانت‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬جناح‭ ‬سيارته‭ ‬الأمامي‭ ‬تتناثر‭ ‬في‭ ‬المسار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬لتستغل‭ ‬فيراري‭ ‬الوضع‭ ‬وتدخل‭ ‬سيارتي‭ ‬ساينس‭ ‬ولوكلير‭ ‬إلى‭ ‬حظيرة‭ ‬الصيانة‭.‬

ومن‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل،‭ ‬بقي‭ ‬فيرستابن‭ ‬وزميله‭ ‬بيريس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬الحظيرة‭.‬

ومع‭ ‬خروج‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬حافظ‭ ‬ساينس‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬وبات‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬هارد‮»‬،‭ ‬ليبدأ‭ ‬راسل‭ ‬رحلة‭ ‬تجاوز‭ ‬فيرستابن‭.‬

وإذ‭ ‬تقدم‭ ‬راسل،‭ ‬بدأ‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬ساينس‭ ‬أمامه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬نجح‭ ‬زميله‭ ‬هاميلتون‭ ‬بتجاوز‭ ‬فيرستابن‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الهولندي‭ ‬سادساً‭.‬

وفي‭ ‬اللفة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعين،‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬أوكون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬المحرك،‭ ‬لينسحب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬لفة‭ ‬واحدة‭ ‬بسبب‭ ‬الالتفاف‭.‬

‭-‬‮«‬حادث‭ ‬مؤسف‮»‬‭ -‬ومع‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق،‭ ‬كانت‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬صوب‭ ‬راسل‭ ‬وهاميلتون‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يطيران‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭.‬

وقبل‭ ‬4‭ ‬لفات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬كانت‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬رباعية‭: ‬ساينس،‭ ‬نوريس،‭ ‬راسل‭ ‬وهاميلتون،‭ ‬وبفارق‭ ‬ضئيل‭.‬

اقترب‭ ‬راسل‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬نوريس،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خرج‭ ‬بسببه‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬مرتطماً‭ ‬بالحائط‭ ‬ومانحاً‭ ‬المركز‭ ‬لزميله‭ ‬هاميلتون‭.‬

لكن‭ ‬ساينس‭ ‬تمسّك‭ ‬بمركزه‭ ‬لينهي‭ ‬السباق‭ ‬أولاً‭ ‬أمام‭ ‬نوريس،‭ ‬هاميلتون،‭ ‬لوكلير‭ ‬وفيرستابن‭. ‬