Monday, 18 September 2023 02:52 GMT

جائزة سنغافورة الكبرى: ساينس يكسر هيمنة ريد بول وفيرستابن

9/17/2023 7:09:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كسر‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬هيمنة‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬على‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬ووضع‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬انتصاراً‭ ‬متتالياً،‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى،‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

وتصدّر‭ ‬ساينس‭ ‬السباق‭ ‬الحماسي‭ ‬والمحموم‭ ‬في‭ ‬الأنفاس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بعدما‭ ‬انتصر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬بسباق‭ ‬جائزة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الكبرى‭.‬

وحلّ‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬البريطانيين‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس،‭ ‬وسائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬اللذين‭ ‬أكملا‭ ‬عقد‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬توالياً‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬فوزاً‭ ‬متتالياً‭ ‬لريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬امتداداً‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬حلّ‭ ‬الهولندي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بعدما‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬وزميله‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

ودخل‭ ‬فيرستابن‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عشرة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬قياسي‭ ‬تفوق‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬الألماني‭ ‬سيباستيان‭ ‬فيتل‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬بالذات‭.‬

قال‭ ‬ساينس‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يصدق،‭ ‬نهاية‭ ‬أسبوع‭ ‬لا‭ ‬تصدق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬السباق‭. ‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬لقد‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬وعدنا‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬بانتصار،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬كلها‭ ‬وفيراري‭ ‬ستكونان‭ ‬فخورتين‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هيمنته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬والثالث‭ ‬عشر‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬يواصل‭ ‬فيرستابن‭ ‬تحليقه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬بـ374‭ ‬نقطة،‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬بيريس‭ (‬223‭) ‬وهاميلتون‭ (‬180‭) ‬والإسباني‭ ‬فرناندو‭ ‬الونسو‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭ (‬170‭)‬،‭ ‬وساينس‭ (‬142‭) ‬توالياً‭.‬

كما‭ ‬يواصل‭ ‬فريق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬تغريده‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بـ597‭ ‬نقطة،‭ ‬أمام‭ ‬مرسيدس‭ (‬289‭) ‬وفيراري‭ (‬265‭) ‬وأستون‭ ‬مارتن‭ (‬217‭) ‬توالياً‭.‬

وكان‭ ‬السباق‭ ‬حماسياً‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان‭ ‬ومعركة‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ارتكب‭ ‬البريطاني‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬جورج‭ ‬راسل‭ ‬خطأ‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬بحادث‭ ‬وخسارة‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬لصالح‭ ‬زميله‭ ‬هاميلتون‭ ‬قبل‭ ‬أمتار‭ ‬معدودة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬السباق،‭ ‬انطلق‭ ‬سائقو‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬ميديوم‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬فيراري‭ ‬قرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سائقه‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬سوفت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬انطلاقه‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬ساينس‭ ‬وراسل‭.‬

وقدّم‭ ‬لوكلير‭ ‬انطلاقة‭ ‬ممتازة‭ ‬نجح‭ ‬خلالها‭ ‬بتجاوز‭ ‬راسل‭ ‬ليصبح‭ ‬خلف‭ ‬زميله،‭ ‬بينما‭ ‬انطلق‭ ‬هاميلتون‭ ‬ليتجاوز‭ ‬زميله‭ ‬راسل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيده‭ ‬إليه‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬اختصر‭ ‬المنعطف‭ ‬واكتسب‭ ‬أفضلية‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬ليتراجع‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

أما‭ ‬فيرستابن‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬11‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬هارد‮»‬،‭ ‬فأصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الرابعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعبر‭ ‬سائق‭ ‬هاس‭ ‬الدنماركي‭ ‬كيفن‭ ‬ماغنوسون‭ ‬ليصبح‭ ‬ثامناً‭ ‬خلف‭ ‬الفرنسي‭ ‬إستيبان‭ ‬أوكون‭ ‬سائق‭ ‬ألبين‭.‬

لكن‭ ‬مع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللفة‭ ‬18،‭ ‬توجه‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬إلى‭ ‬سائقه‭ ‬الأسترالي‭ ‬أوسكار‭ ‬بياستري‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالية‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬لاحقاً‭ ‬في‭ ‬السباق‭.‬

وفي‭ ‬المقدمة‭ ‬كان‭ ‬ساينس‭ ‬مرتاحاً‭ ‬مع‭ ‬توسيعه‭ ‬الفارق‭ ‬بثلاث‭ ‬ثوان‭ ‬أمام‭ ‬زميله‭ ‬لوكلير،‭ ‬وسط‭ ‬اتباع‭ ‬فيراري‭ ‬استراتيجية‭ ‬تأمين‭ ‬الحماية‭ ‬للإسباني‭ ‬من‭ ‬راسل،‭ ‬فكان‭ ‬ابن‭ ‬إمارة‭ ‬موناكو‭ ‬درعاً‭ ‬منيعاً‭.‬

وشهدت‭ ‬اللفة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬حادثاً‭ ‬لسيارة‭ ‬وليامس‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لوغان‭ ‬سارجنت‭. ‬ورغم‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬المسار،‭ ‬كانت‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬جناح‭ ‬سيارته‭ ‬الأمامي‭ ‬تتناثر‭ ‬في‭ ‬المسار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬لتستغل‭ ‬فيراري‭ ‬الوضع‭ ‬وتدخل‭ ‬سيارتي‭ ‬ساينس‭ ‬ولوكلير‭ ‬إلى‭ ‬حظيرة‭ ‬الصيانة‭.‬

ومن‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل،‭ ‬بقي‭ ‬فيرستابن‭ ‬وزميله‭ ‬بيريس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬الحظيرة‭.‬

ومع‭ ‬خروج‭ ‬سيارة‭ ‬الأمان،‭ ‬حافظ‭ ‬ساينس‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬وبات‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬إطارات‭ ‬‮«‬هارد‮»‬،‭ ‬ليبدأ‭ ‬راسل‭ ‬رحلة‭ ‬تجاوز‭ ‬فيرستابن‭.‬

وإذ‭ ‬تقدم‭ ‬راسل،‭ ‬بدأ‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬ساينس‭ ‬أمامه‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثانية،‭ ‬بينما‭ ‬نجح‭ ‬زميله‭ ‬هاميلتون‭ ‬بتجاوز‭ ‬فيرستابن‭ ‬نحو‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬لوكلير‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الهولندي‭ ‬سادساً‭.‬

وفي‭ ‬اللفة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعين،‭ ‬توقفت‭ ‬سيارة‭ ‬أوكون‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬المحرك،‭ ‬لينسحب‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬يوكي‭ ‬تسونودا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكمل‭ ‬لفة‭ ‬واحدة‭ ‬بسبب‭ ‬الالتفاف‭.‬

‭-‬‮«‬حادث‭ ‬مؤسف‮»‬‭ -‬ومع‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬السباق،‭ ‬كانت‭ ‬الأنظار‭ ‬شاخصة‭ ‬صوب‭ ‬راسل‭ ‬وهاميلتون‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬يطيران‭ ‬على‭ ‬الحلبة‭.‬

وقبل‭ ‬4‭ ‬لفات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬كانت‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬رباعية‭: ‬ساينس،‭ ‬نوريس،‭ ‬راسل‭ ‬وهاميلتون،‭ ‬وبفارق‭ ‬ضئيل‭.‬

اقترب‭ ‬راسل‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬نوريس،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬اللفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬خرج‭ ‬بسببه‭ ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬مرتطماً‭ ‬بالحائط‭ ‬ومانحاً‭ ‬المركز‭ ‬لزميله‭ ‬هاميلتون‭.‬

لكن‭ ‬ساينس‭ ‬تمسّك‭ ‬بمركزه‭ ‬لينهي‭ ‬السباق‭ ‬أولاً‭ ‬أمام‭ ‬نوريس،‭ ‬هاميلتون،‭ ‬لوكلير‭ ‬وفيرستابن‭. ‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث