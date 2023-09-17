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في العاصمة الصربية بلغرادخالد بن حمد يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة

9/17/2023 7:09:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الصربية‭ ‬بلغراد‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬وممثلي‭ ‬اتحادات‭ ‬المصارعة‭ ‬بمختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الصربي‭ ‬زوران‭ ‬غاييتش‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصربية‭ ‬بوزيدار‭ ‬ماركوريتش‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحضور‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الرسمية‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬شهده‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬فقرات‭ ‬متنوعة‭ ‬وعروض‭ ‬متميزة‭ ‬وحضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وممثلي‭ ‬اتحادات‭ ‬المصارعة‭ ‬العالمية‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬جمهورية‭ ‬صربيا‭ ‬الصديقة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الرياضي‭ ‬لتكون‭ ‬مقصدا‭ ‬لمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬متمنيا‭ ‬لها‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمصارعة‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

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