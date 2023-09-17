في العاصمة الصربية بلغرادخالد بن حمد يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة
التاريخ
9/17/2023 7:09:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة 2023 والتي انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي اتحادات المصارعة بمختلف دول العالم.
وحضر حفل الافتتاح سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة ووزير الرياضة الصربي زوران غاييتش ورئيس اللجنة الأولمبية الصربية بوزيدار ماركوريتش والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بحضور حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة تلبية للدعوة الرسمية مشيدا سموه بما شهده الحفل من فقرات متنوعة وعروض متميزة وحضور واسع من القيادات الرياضية وممثلي اتحادات المصارعة العالمية مؤكدا على المكانة البارزة التي تحتلها جمهورية صربيا الصديقة على الصعيد الرياضي لتكون مقصدا لمختلف البطولات العالمية متمنيا لها التوفيق والنجاح في استضافة بطولة العالم للمصارعة بأفضل صورة.
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