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بعد أسبوع على زلزال المغرب.. مخاوف من مخاطر بيئية وصحية لتحلل الجثث

9/17/2023 7:09:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرباط‭ ‬ ‭ (‬العربية‭.‬نت‭ ‬ووكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬فاجعة‭ ‬زلزال‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬بالجنوب‭ ‬المغربي،‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬رائحة‭ ‬الموت‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬المساكن‭ ‬المُدمَّرة‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬بعض‭ ‬الجثث‭ ‬عالقة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬ما‭ ‬خلف‭ ‬ذعرا‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬السكان‭ ‬وزائري‭ ‬القرى‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الخير‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا‭.‬

ويصعب‭ ‬وصف‭ ‬شعور‭ ‬أهالي‭ ‬الضحايا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعفنت‭ ‬جثث‭ ‬ذويهم‭ ‬وباتت‭ ‬تنبعث‭ ‬منها‭ ‬روائح‭ ‬كريهة،‭ ‬فيما‭ ‬تُسابق‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الزمن‭ ‬لانتشال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬عالقا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬الجثث‭ ‬درجات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬التحلل‭.‬

وأعرب‭ ‬سكان‭ ‬عن‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬العالقة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬الأمراض‭ ‬والعدوى،‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الجثث‭ ‬بدأت‭ ‬تتحلل‭ ‬وتصبح‭ ‬مصدرا‭ ‬للميكروبات‭ ‬الضارة‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬سبع‭ ‬درجات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭ ‬وخلف‭ ‬حوالي‭ ‬3000‭ ‬قتيل‭ ‬وآلاف‭ ‬المصابين‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالجليل‭ ‬حمزاوي،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬البيولوجيا‭ ‬الإحيائية،‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬علميا‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬أو‭ ‬ضرر‭ ‬صحي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسببه‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬جثث‭ ‬المتوفين‭ ‬جراء‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية‭.‬

وأكد‭ ‬حمزاوي‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬لأنها‭ ‬ليست‭ ‬سامة،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬نتاج‭ ‬مواد‭ ‬طبيعية‭ ‬داخل‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭.‬

لكنه‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬بيئي‭ ‬إذا‭ ‬تحللت‭ ‬الجثث‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وتسربت‭ ‬الميكروبات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬للمتوفى‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وشرب‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬منبع‭ ‬مياه‭ ‬تحللت‭ ‬بها‭ ‬الجثث‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬المنقذين‭ ‬المكلفين‭ ‬بانتشال‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذهم‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الوقائية‭ ‬اللازمة‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بالانتشال‭ ‬أناس‭ ‬غير‭ ‬مؤهلين‭ ‬وغير‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬لأن‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬الجثة‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عشوائيا‭ ‬وربما‭ ‬يسبب‭ ‬لهم‭ ‬أضرارا‭ ‬صحية‭.‬

ونوّه‭ ‬حمزاوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدى‭ ‬سرعة‭ ‬تعفن‭ ‬الجثة‭ ‬مرتبط‭ ‬بمناخ‭ ‬المنطقة‭ ‬ومدى‭ ‬سلامة‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان‭ ‬قبل‭ ‬وفاته،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجو‭ ‬باردا‭ ‬بمكان‭ ‬الحادث،‭ ‬ليس‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حارا‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجثة‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬الجثة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬أو‭ ‬مدفونة،‭ ‬فدرجة‭ ‬تعفن‭ ‬الجثة‭ ‬رهينة‭ ‬بالعوامل‭ ‬الخارجية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬الطيب‭ ‬حمضي،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والنظم‭ ‬الصحية،‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬عمل‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬وسط‭ ‬المباني‭ ‬المنهارة‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال،‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬يُراعى‭ ‬استخراج‭ ‬الشخص‭ ‬سالما‭. ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬توفي‭ ‬فيحرص‭ ‬عمال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬جثته‭ ‬كاملة‭ ‬وسليمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجثث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬سامة‭ ‬ومركبات‭ ‬عضوية‭ ‬متطايرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسرب‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬وتسبب‭ ‬تسمما‭ ‬كيميائيا‭ ‬لمن‭ ‬يتنفسون‭ ‬الهواء‭ ‬الملوث‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تستعين‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الجثث‭ ‬العالقة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بالكلاب‭ ‬المدربة،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬واستخدام‭ ‬الكمامات‭ ‬والقفازات،‭ ‬تفاديا‭ ‬لانتقال‭ ‬أي‭ ‬عدوى‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬الجثث‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬البعد‭ ‬النفسي‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬جثث‭ ‬عالقة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬الإجهاد‭ ‬النفسي‭ ‬للناجين‭ ‬والمسعفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يشهد‭ ‬هذه‭ ‬المشاهد‭ ‬المروعة‭. ‬ويمكن‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مشاعر‭ ‬الغثيان‭ ‬والقيء‭ ‬والقلق‭ ‬والاكتئاب‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الروائح‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬مهما‭ ‬بلغت‭ ‬قوتها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تُعتبر‭ ‬مصدر‭ ‬عدوى‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬الجثث‭ ‬تتحلل‭ ‬في‭ ‬التراب‭ ‬بفعل‭ ‬المياه‭ ‬والأمطار،‭ ‬وحتى‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬فهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬بيئي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الجثة‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬انبعاث‭ ‬روائح‭ ‬تثير‭ ‬ارتباكا‭ ‬نفسيا‭ ‬قاسيا‭ ‬لدى‭ ‬الناجين،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنهم‭ ‬يعلمون‭ ‬أن‭ ‬جثث‭ ‬أهاليهم‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحث‭ ‬الأنقاض‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬وفرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لاستخراج‭ ‬جميع‭ ‬الجثث‭ ‬المتبقية‭ ‬لدفنها،‭ ‬لكنه‭ ‬نبّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يُدفن‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتوفين‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬وعلى‭ ‬عجل‭ ‬دون‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬الصحية‭ ‬أحيانا‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬مصدرا‭ ‬لانتقال‭ ‬عدوى‭ ‬تسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭ ‬كبيرة‭.‬

ووفرت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية،‭ ‬حسب‭ ‬حصيلة‭ ‬اللجنة،‭ ‬أربع‭ ‬مروحيات‭ ‬لإجلاء‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬ونقل‭ ‬المصابين‭ ‬للمستشفيات،‭ ‬وأيضا‭ ‬لنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬للمحاصرين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قروية‭ ‬عزلها‭ ‬تدحرج‭ ‬كبير‭ ‬للصخور‭ ‬والأحجار‭ ‬الضخمة‭ ‬عقب‭ ‬الزلزال‭ .‬كما‭ ‬خصصت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬150‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تيسير‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬والوحدات‭ ‬العلاجية‭.‬

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