ليبيا تواصل البحث عن قتلاها ومفقوديها بعد أسبوع على الفيضانات

وأكدت‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬درنة،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المشاهد‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬تخبر‭ ‬بأن‭ ‬كارثة‭ ‬مرّت‭ ‬من‭ ‬هنا‭: ‬جسور‭ ‬مشطورة‭ ‬نصفين،‭ ‬سيارات‭ ‬منقلبة‭ ‬وشاحنات‭ ‬محطمة،‭ ‬أعمدة‭ ‬كهرباء‭ ‬وأشجار‭ ‬مقتَلعة‭ ‬من‭ ‬جذورها،‭ ‬وأغراض‭ ‬شخصيّة‭ ‬ممزوجة‭ ‬بالطين،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬لون‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬بات‭ ‬بنيًّا‭. ‬وقال‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬الزاوي‭ (‬25‭ ‬عامًا‭) ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الشاطئ‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬رأى‭ ‬ليلة‭ ‬الكارثة‭ ‬‮«‬جرفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬يجلب‭ ‬معه‭ ‬سيارات،‭ ‬وناساً،‭ ‬وأغراضاً،‭ ‬وناساً‭ ‬داخل‭ ‬سيارات،‭ ‬ثم‭ ‬صبّ‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬البحر‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬عثمان‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردها‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬سقوط‭ ‬3252‭ ‬قتيلا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حذرت‭ ‬منظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬دولية‭ ‬ومسؤولون‭ ‬ليبيون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحصيلة‭ ‬النهائية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬بسبب‭ ‬عدد‭ ‬المفقودين‭ ‬الكبير‭ ‬والذي‭ ‬يقدّر‭ ‬بالآلاف‭. ‬

وكرر‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬متحدثاً‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬درنة،‭ ‬أن‭ ‬وزارته‭ ‬وحدها‭ ‬مخولة‭ ‬إصدار‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬المرتفعة‭ ‬التي‭ ‬توردها‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬مصداقية‭ ‬لها‭. ‬

ونفى‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الليبي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬حصيلة‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬11 , 300‭ ‬قتيل،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬قد‭ ‬أورد‭ ‬هذه‭ ‬الحصيلة،‭ ‬ناسبا‭ ‬الأعداد‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الليبي‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬توفيق‭ ‬شكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بنغازي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬للأمانة‭ ‬نستغرب‭ ‬الزج‭ ‬باسمنا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإحصاءات‭ ‬ونحن‭ ‬لم‭ ‬نصرّح‭ ‬بهذه‭ ‬الأرقام‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تربك‭ ‬الوضع‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ذوي‭ ‬الناس‭ ‬المفقودين‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الليبية‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬المكلف‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬بحصر‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‭ ‬قدر‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمباني‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬بنحو‭ ‬1500‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬6142‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وأوضح‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬إحصائية‭ ‬أولية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬بلغ‭ ‬891‭ ‬مبنى‭ ‬وبشكل‭ ‬جزئي‭ ‬211‭ ‬وحوالي‭ ‬398‭ ‬مبنى‭ ‬غمرها‭ ‬الوحل،‭ ‬كما‭ ‬تقدر‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمنطقة‭ ‬التي‭ ‬غمرتها‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬بستة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭.‬

وضربت‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬مصحوبة‭ ‬بأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬فتسبّبت‭ ‬بانهيار‭ ‬سدّين‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬درنة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬فيضان‭ ‬النهر‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬المدينة‭ ‬بصورة‭ ‬خاطفة‭ ‬فتدفقت‭ ‬مياه‭ ‬أشبه‭ ‬بتسونامي‭ ‬جارفة‭ ‬معها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬من‭ ‬أبنية‭ ‬وجسور‭ ‬وطرق‭ ‬وموقعة‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

وتعلن‭ ‬فرق‭ ‬الإغاثة‭ ‬الليبية‭ ‬والأجنبية‭ ‬يومياً‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث،‭ ‬لكن‭ ‬أطنان‭ ‬الوحول‭ ‬التي‭ ‬طمرت‭ ‬قسماً‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬تجعل‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬شاقة‭. ‬وشاهد‭ ‬مسعفون‭ ‬مالطيون‭ ‬يساعدون‭ ‬الليبيين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬مئات‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬خليج،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايم‭ ‬أوف‭ ‬مالطا‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬الموقع‭ ‬بدقة‭. ‬

ووسط‭ ‬الخراب‭ ‬الذي‭ ‬عم‭ ‬المدينة،‭ ‬يتم‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬الأحياء‭ ‬المدمرة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬ودفنها‭. ‬وبحسب‭ ‬السكان،‭ ‬طمر‭ ‬معظم‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الوحول‭ ‬أو‭ ‬جرفتهم‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحفيظ‭ (‬50‭ ‬عامًا‭) ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬وهو‭ ‬لبناني‭ ‬يعيش‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬درنة،‭ ‬‮«‬رأيتُ‭ ‬الموت‭ ‬لكن‭ ‬للعمر‭ ‬بقية‮»‬‭. ‬وروى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬نائمًا‭ ‬عندما‭ ‬شعر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدنيا‭ ‬هزّت‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭ ‬تحصل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬خرجتُ‭ ‬إلى‭ ‬الشرفة‭ ‬فرأيتُ‭ ‬المياه‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلينا‮»‬‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬يقطن‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الثالث‭.‬

وأفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المجاورة‭ ‬للشاطئ،‭ ‬لم‭ ‬يبقَ‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬مكانه‭: ‬أحذية‭ ‬وملابس‭ ‬متناثرة،‭ ‬وأثاث‭ ‬منقلب‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬صامدة‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬شبه‭ ‬مدمّر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬باتيلي‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬لدرنة‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬عاينتُ‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬خلفته‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة،‭ ‬إنها‭ ‬مشاهد‭ ‬تدمي‭ ‬القلب‭ ‬نظراً‭ ‬لحجم‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬شاهدتها‭ ‬من‭ ‬قرب‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬قدرة‭ ‬ليبيا‭ ‬على‭ ‬إدارتها،‭ ‬وتتجاوز‭ ‬السياسة‭ ‬والحدود‮»‬‭. ‬

وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬أعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬الفوضى‭ ‬السياسية‭ ‬وحالة‭ ‬الانقسام‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬ليبيا‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬

وإزاء‭ ‬جسامة‭ ‬الكارثة،‭ ‬تبقى‭ ‬التعبئة‭ ‬الدولية‭ ‬قوية‭. ‬وتتواصل‭ ‬حركة‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تحط‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بنينا‭ ‬في‭ ‬بنغازي،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي،‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬فرق‭ ‬إغاثة‭ ‬ومساعدة‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬ودول‭ ‬أجنبية‭.‬