Monday, 18 September 2023 02:51 GMT

إيجل هيلز ديار تُعلن بيع 50% من وحدات مشروع مراسي بي السكني

9/17/2023 7:09:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬المطورة‭ ‬لمشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بإطلالته‭ ‬على‭ ‬ممشى‭ ‬ذي‭ ‬واجهة‭ ‬بحرية،‭ ‬ويحظى‭ ‬بإقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬بالاستمتاع‭ ‬بنمط‭ ‬حياة‭ ‬عصري‭ ‬والعيش‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشاطئ‭.‬

ويحتضن‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬196‭ ‬شقة‭ ‬مصممة‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭ ‬وموزعة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬طوابق‭. ‬وهو‭ ‬يتميز‭ ‬باشتماله‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬طراز‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬بنظام‭ ‬تبريد‭ ‬وتدفئة‭ ‬وناد‭ ‬صحي‭ ‬بالإضافة‭ ‬لفناء‭ ‬خارجي‭ ‬بمساحات‭ ‬خضراء‭ ‬شاسعة‭. ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬شقة‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬خاصة،‭ ‬ليحظى‭ ‬المقيمون‭ ‬بفرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمساحاتهم‭ ‬الخارجية‭ ‬الخاصة‭. ‬ويتمتع‭ ‬المشروع‭ ‬بموقع‭ ‬متميز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يبعد‭ ‬المشروع‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬عن‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬السكني،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للمشروع‭ ‬وجاذبيته‭ ‬وموقعه‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬هيّثم‭ ‬يوسف‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬اقبالاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬حاليًا‭ ‬كونه‭ ‬يقدم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للراغبين‭ ‬بالعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬الشقق‭ ‬بإطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬وبموقع‭ ‬مثالي‭ ‬للاسترخاء‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬أو‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

ويتميز‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬بسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بفضل‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬النقل‭ ‬التحتية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وهو‭ ‬مرتبط‭ ‬بشبكة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الحيوية‭ ‬المتصلة‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬ومعالم‭ ‬مختلفة‭ ‬داخل‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬إنه‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث