إيجل هيلز ديار تُعلن بيع 50% من وحدات مشروع مراسي بي السكني

إيجل هيلز ديار تُعلن بيع 50% من وحدات مشروع مراسي بي السكني
التاريخ
9/17/2023 7:09:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة المطورة لمشروع مراسي البحرين، عن بيع 50 % من شقق مشروع مراسي بي السكني الذي يتميز بإطلالته على ممشى ذي واجهة بحرية، ويحظى بإقبال كبير من الراغبين بالاستمتاع بنمط حياة عصري والعيش بالقرب من الشاطئ.
ويحتضن مشروع مراسي بي 196 شقة مصممة حسب الطلب وموزعة على 10 طوابق. وهو يتميز باشتماله على مرافق داخلية وخارجية مصممة على أعلى طراز من ضمنها: بركة سباحة بنظام تبريد وتدفئة وناد صحي بالإضافة لفناء خارجي بمساحات خضراء شاسعة. وتحتوي كل شقة على شرفة خاصة، ليحظى المقيمون بفرصة الاستمتاع بمساحاتهم الخارجية الخاصة. ويتمتع المشروع بموقع متميز بالقرب من أفضل المناطق السكنية والتجارية والسياحية في المملكة، حيث يبعد المشروع مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام عن مراسي جاليريا، وجهة التسوق والترفيه الرائدة في مملكة البحرين والتي تضم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة.
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور ماهر الشاعر العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار بقوله: «يسعدنا أن نعلن عن بيع 50 % من شقق مشروع مراسي السكني، مما يدل على الجودة الاستثنائية للمشروع وجاذبيته وموقعه الممتاز في قلب مراسي البحرين».
ومن جانبه، قال المهندس هيّثم يوسف مدير مشروع مراسي البحرين: «لقد شهدنا اقبالاً كبيرًا على مشروع مراسي بي الذي هو قيد الإنشاء حاليًا كونه يقدم فرصة فريدة للراغبين بالعيش في مدينة ديار المحرق، حيث تتمتع الشقق بإطلالات بحرية خلابة وبموقع مثالي للاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بتجربة تسوق متميزة».
ويتميز مشروع مراسي بي بسهولة الوصول إليه بفضل قربه من بنية النقل التحتية الرئيسية. وهو مرتبط بشبكة من الطرق الحيوية المتصلة مع عدة مواقع ومعالم مختلفة داخل البحرين، كما إنه يقع على بُعد عشر دقائق فقط بالسيارة من مطار البحرين الدولي.
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