إيجل هيلز ديار تُعلن بيع 50% من وحدات مشروع مراسي بي السكني

ويحتضن‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬196‭ ‬شقة‭ ‬مصممة‭ ‬حسب‭ ‬الطلب‭ ‬وموزعة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬طوابق‭. ‬وهو‭ ‬يتميز‭ ‬باشتماله‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬طراز‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭: ‬بركة‭ ‬سباحة‭ ‬بنظام‭ ‬تبريد‭ ‬وتدفئة‭ ‬وناد‭ ‬صحي‭ ‬بالإضافة‭ ‬لفناء‭ ‬خارجي‭ ‬بمساحات‭ ‬خضراء‭ ‬شاسعة‭. ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬شقة‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬خاصة،‭ ‬ليحظى‭ ‬المقيمون‭ ‬بفرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمساحاتهم‭ ‬الخارجية‭ ‬الخاصة‭. ‬ويتمتع‭ ‬المشروع‭ ‬بموقع‭ ‬متميز‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والسياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يبعد‭ ‬المشروع‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬سيرًا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬عن‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬وجهة‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الدكتور‭ ‬ماهر‭ ‬الشاعر‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬إيجل‭ ‬هيلز‭ ‬ديار‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬السكني،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للمشروع‭ ‬وجاذبيته‭ ‬وموقعه‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬هيّثم‭ ‬يوسف‭ ‬مدير‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬اقبالاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬حاليًا‭ ‬كونه‭ ‬يقدم‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للراغبين‭ ‬بالعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬الشقق‭ ‬بإطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬وبموقع‭ ‬مثالي‭ ‬للاسترخاء‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬أو‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬متميزة‮»‬‭.‬

ويتميز‭ ‬مشروع‭ ‬مراسي‭ ‬بي‭ ‬بسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬بفضل‭ ‬قربه‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬النقل‭ ‬التحتية‭ ‬الرئيسية‭. ‬وهو‭ ‬مرتبط‭ ‬بشبكة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الحيوية‭ ‬المتصلة‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬ومعالم‭ ‬مختلفة‭ ‬داخل‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬إنه‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭.‬