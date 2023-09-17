Monday, 18 September 2023 02:51 GMT

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تعلن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول الرقمية

9/17/2023 7:09:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬ BFB ‭)‬،‭ ‬البيئة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬و The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تستهدف‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

ووفق‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الجديد،‭ ‬سوف‭ ‬تستفيد‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬للتعاون‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬لتعزيز‭ ‬منتجاتها‭ ‬الرقمية‭ ‬الحالية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬لتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬مستفيدة‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭) ‬المزود‭ ‬بأحدث‭ ‬التجهيزات‭ ‬المتطورة‭ ‬ليكون‭ ‬مركزًا‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭.‬‮

توفر‭ ‬المنصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرقمية‭ ‬لشركة‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬حصريًا‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬تخصيص‭ ‬للأصول،‭ ‬وتحفيز‭ ‬أداء‭ ‬محافظهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬مدروسة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬بدر‭ ‬ساتر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬شركتي‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬و The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬الشركتين‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ابتكار‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتنامية‮»‬‭.‬‮

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬العمران،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وأن‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬مواردها‭ ‬الغنية‭ ‬وشبكتها‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬آمنة‭ ‬وراسخة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬‮

MENAFN17092023000055011008ID1107085572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث