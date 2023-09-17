خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تعلن شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الحلول الرقمية

ووفق‭ ‬هذا‭ ‬التحالف‭ ‬الجديد،‭ ‬سوف‭ ‬تستفيد‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬للتعاون‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬لتعزيز‭ ‬منتجاتها‭ ‬الرقمية‭ ‬الحالية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬لتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬مستفيدة‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ (‬ Fintech ‭ ‬ Lab ‭) ‬المزود‭ ‬بأحدث‭ ‬التجهيزات‭ ‬المتطورة‭ ‬ليكون‭ ‬مركزًا‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭.‬‮

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توفر‭ ‬المنصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرقمية‭ ‬لشركة‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬حصريًا‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬تخصيص‭ ‬للأصول،‭ ‬وتحفيز‭ ‬أداء‭ ‬محافظهم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬مدروسة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭.‬‮

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬بدر‭ ‬ساتر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬شركتي‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬و The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬تجاه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬للحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬الشركتين‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ابتكار‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المتنامية‮»‬‭.‬‮

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬العمران،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ The ‭ ‬ Family ‭ ‬ Office ‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وأن‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬مواردها‭ ‬الغنية‭ ‬وشبكتها‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الرقمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬آمنة‭ ‬وراسخة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‮»‬‭.‬‮

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