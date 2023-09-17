الشيخ أحمد بن محمد: تنمية قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬الديوان،‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬فريق‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬المؤهل‭ ‬المهني‭ ‬‮«‬فاحص‭ ‬احتيال‭ ‬معتمد‭ (‬ Certified ‭ ‬ Fraud ‭ ‬ Examiner ‭) ‬ – ‭ ‬ CFE ‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬بنجاح‭ ‬امتحانات‭ ‬جمعية‭ ‬فاحصـي‭ ‬الاحتيال‭ ‬المعتمدين‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬ ACFE ‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ضرورة‭ ‬دائمة‭ ‬للتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وإدخال‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق‭.‬

وهنأ‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح،‭ ‬داعياً‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالديوان‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬الدعم‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تُقدم‭ ‬لهم‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المؤهـلات‭ ‬المهـنية‭ ‬العالمـية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬لأهميتها‭ ‬فـي‭ ‬أداء‭ ‬الأعمال‭ ‬وفـي‭ ‬مسيرتهم‭ ‬العملية‭ ‬علـى‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عبّر‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المؤهل‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراته‭ ‬المهنية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدقيق‭ ‬الاستقصائي‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬بوصفي‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقصائي‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬فأن‭ ‬الحاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬لي‭ ‬وللزملاء‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬للنهوض‭ ‬بإمكانياتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬المهنية‭ ‬التخصصية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬حتى‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬المهمات‭ ‬والأعمال‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‮»‬‭.‬

ويولي‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬بتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬موظفيه‭ ‬ورفع‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومستوياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬والفنية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تنفذ‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬تعتمد‭ ‬معايير‭ ‬الرقابة‭ ‬العالمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للأجهزة‭ ‬العليا‭ ‬للرقابة‭ ‬المالية‭ ‬العامة‭ ‬والمحاسبة‭ (‬الإنتوساي‭)‬،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشهادات‭ ‬التخصصية‭ ‬والمهنية،‭ ‬كما‭ ‬يطبق‭ ‬برنامجاً‭ ‬للتأهيل‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬الابتعاث‭ ‬لنيل‭ ‬إحدى‭ ‬المؤهلات‭ ‬المهنية‭ ‬المعتمدة‭ ‬دولياً‭.‬

ويشغل‭ ‬الدكتور‭ ‬النعيمي‭ ‬منصب‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬الإدارية‭ ‬بديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014م‭.‬