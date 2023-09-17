الشيخ أحمد بن محمد: تنمية قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة

الشيخ أحمد بن محمد: تنمية قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة
التاريخ
9/17/2023 7:09:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان حريص على تنمية قدرات موظفيه وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة، ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعـكس علـى جـودة الأداء والخدمات المقدمـة.
وأضاف خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال فريق التدقيق الاستقصائي، بمناسبة حصوله على المؤهل المهني «فاحص احتيال معتمد ( Certified Fraud Examiner ) – CFE »، بعد اجتيازه بنجاح امتحانات جمعية فاحصـي الاحتيال المعتمدين الأمريكية « ACFE »، أن هناك ضرورة دائمة للتطوير والتحديث وإدخال البرامج الجديدة التي تواكب آخر المستجدات في مجال الرقابة والتدقيق.
وهنأ الشيخ أحمد بن محمد الدكتور النعيمي على هذا الإنجاز، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح، داعياً جميع العاملين بالديوان إلى استثمار الدعم والفرص التي تُقدم لهم بهذا الخصوص للحصول على المؤهـلات المهـنية العالمـية المعتمدة، لأهميتها فـي أداء الأعمال وفـي مسيرتهم العملية علـى حد سواء.
من جهته، عبّر الدكتور عيسى ناصر النعيمي عن سعادته بحصوله على هذا المؤهل الذي يأتي ضمن تعزيز قدراته المهنية لا سيما في مجال التدقيق الاستقصائي. وأضاف «بوصفي رئيس الفريق الاستقصائي في الديوان فأن الحاجة ضرورية لي وللزملاء في الفريق للنهوض بإمكانياتنا من خلال التدريب والحصول على الشهادات المهنية التخصصية ذات العلاقة، حتى نكون قادرين على إنجاز المهمات والأعمال على أكمل وجه».
ويولي ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، من خلال خطط وبرامج تنفذ باستمرار في هذا المجال تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لا سيما المتعلقة بالشهادات التخصصية والمهنية، كما يطبق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً.
ويشغل الدكتور النعيمي منصب الوكيل المساعد للرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية منذ عام 2014م.
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