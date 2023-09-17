وكيل وزارة الصحة يشيد بدور مجلس الصحة الخليجي

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬بالمدير‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬المثمر‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والمنجزات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬والتطلعات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بصحة‭ ‬المواطن‭ ‬الخليجي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬وسلسلة‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوقائية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترصد‭ ‬والتصدي‭ ‬للأمراض‭ ‬ومكافحتها‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬سليمان‭ ‬الدخيل‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنا‭ ‬للدور‭ ‬الداعم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والحملات‭ ‬الصحية‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتوحيد‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬عنه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخارطة‭ ‬الصحية‭ ‬الخليجية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬المشترك‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمجال‭ ‬الصحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬تفعيل‭ ‬البرامج‭ ‬وخطط‭ ‬العمل‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مواكبة‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسليمان‭ ‬الدخيل‭ ‬لجهوده‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬وعطاء‭ ‬مجلس‭ ‬الصحة‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للمجلس‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الأهداف‭ ‬والغايات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭.‬