وكيل وزارة الصحة يشيد بدور مجلس الصحة الخليجي
التاريخ
9/17/2023 7:09:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة بالوزارة الدكتورة إجلال العلوي.
وفي مستهل اللقاء رحب وكيل الوزارة بالمدير العام للمجلس، مشيداً بالدور المثمر الذي يقوم به مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والجهود الحثيثة المبذولة في تحقيق التكامل والعديد من الأهداف والمنجزات المرتبطة بالقطاع الصحي في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك.
كما أكد الدكتور وليد المانع على أن الخطط والبرامج التي يقوم بها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ساهمت في تحقيق العديد من الأهداف المنشودة والتطلعات التي تستهدف تعزيز سبل الارتقاء بصحة المواطن الخليجي، إلى جانب تطوير آليات العمل وسلسلة البرامج التوعوية والمشاريع الوقائية التي تواكب المستجدات الحالية والمستقبلية وذلك في مجال الترصد والتصدي للأمراض ومكافحتها.
ومن جهته أعرب سليمان الدخيل عن عميق شكره وتقديره للجهود والمبادرات المقدمة من جانب وزارة الصحة بمملكة البحرين، مثمنا للدور الداعم الذي تقوم به مملكة البحرين في الدفع بالعديد من الخطط والبرامج والحملات الصحية وتبادل الخبرات المشتركة وتوحيد السياسات والإجراءات والذي أثمر عنه الوصول إلى تحقيق العديد من المنجزات والنجاحات المهمة على صعيد الخارطة الصحية الخليجية.
كما تم خلال اللقاء المشترك بحث ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ذات العلاقة بالمجال الصحي، إلى جانب مواصلة تفعيل البرامج وخطط العمل لتطوير القطاع الصحي في ظل مواكبة كافة المستجدات والتطورات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور وليد المانع عن خالص شكره وتقديره لسليمان الدخيل لجهوده المقدمة في صالح تطوير مسيرة وعطاء مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، معرباً عن تمنياته للمجلس كل التوفيق والسداد في مواصلة تحقيق كافة الأهداف والغايات الخليجية المشتركة.
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