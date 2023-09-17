(الأشغال): ترسية 16 مشروعا بكلفة تجاوزت 32 مليونا خلال أغسطس الماضي

(الأشغال): ترسية 16 مشروعا بكلفة تجاوزت 32 مليونا خلال أغسطس الماضي
التاريخ
9/17/2023 7:09:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال أنه تمت ترسية 16 مشروعا -خلال شهر أغسطس الماضي في مختلف القطاعات – من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، بلغت تكلفتها الإجمالية 32 , 079 , 666 دينار بحريني.
كما تم طرح مناقصة 22 مشروعاً شملت مختلف قطاعات الوزارة وهي: قطاع الطرق والصرف الصحي وقطاع البناء والصيانة، وبتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 22 , 254 , 042 دينار بحريني.
وأوضح وكيل الأشغال أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة، بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة.
وأشار إلى أن المشاريع التي تمت ترسيتها والتي شملت قطاعات الوزارة المختلفة، تمثلت في ترسية 7 مشاريع لقطاع الطرق وبتكلفة بلغت 26 , 928 , 678 دينار بحريني ولفت الوكيل إلى أنه تمت ترسية مشروعين لقطاع الصرف الصحي، وبين أنه تمت ترسية 4 مشاريع من مشاريع قطاع المباني والصيانة بلغت تكلفتها التقديرية 775 , 370 دينار بحريني، كما تمت ترسية 3 مناقصات ضمن قطاع الخدمات الفنية بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 152 , 174 دينار بحريني.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل وزارة الأشغال أنه تم طرح 23 مناقصة خلال شهر أغسطس الماضي، شملت مختلف قطاعات الوزارة.
الجدير بالذكر أن وزارة الأشغال مستمرة في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين بما يحقق الأهداف المنشودة.
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