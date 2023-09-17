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(الأشغال): ترسية 16 مشروعا بكلفة تجاوزت 32 مليونا خلال أغسطس الماضي

9/17/2023 7:09:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬16‭ ‬مشروعا‭ -‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬32 , 079 , 666‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬22‭ ‬مشروعاً‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة‭ ‬وهي‭: ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وقطاع‭ ‬البناء‭ ‬والصيانة،‭ ‬وبتكلفة‭ ‬تقديرية‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬22 , 254 , 042‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والاستثماري‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬ترسيتها‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة‭ ‬المختلفة،‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ترسية‭ ‬7‭ ‬مشاريع‭ ‬لقطاع‭ ‬الطرق‭ ‬وبتكلفة‭ ‬بلغت‭ ‬26 , 928 , 678‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولفت‭ ‬الوكيل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬مشروعين‭ ‬لقطاع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وبين‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬4‭ ‬مشاريع‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬قطاع‭ ‬المباني‭ ‬والصيانة‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفتها‭ ‬التقديرية‭ ‬775 , 370‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬3‭ ‬مناقصات‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬بتكلفة‭ ‬تقديرية‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬152 , 174‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬23‭ ‬مناقصة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الوزارة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

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