تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعيةأول جمعية أهلية بحرينية تنال هذه الشهادة

تغطية‭: ‬زينب‭ ‬علي

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬مطر





تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬حفلا‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬المعيار‭ ‬البريطاني‭ ‬للجودة‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬ – معيار‭ ‬المنظمة‭ ‬الموثوقة،‭ ‬لتحقيقها‭ ‬جميع‭ ‬معايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العلامة‭ ‬للمستوى‭ ‬الثاني‭ ‬كأول‭ ‬منظمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الربحي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الامتياز‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوجهاء‭ ‬والأعيان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬الخاصة‭ ‬والأهلية‭. ‬







وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بالسلام‭ ‬الملكي‭ ‬واستهل‭ ‬بتلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬لكل‭ ‬منتسبي‭ ‬وشركاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬هي‭ ‬اعتراف‭ ‬رسمي‭ ‬عالمي‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والاحترافية‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتعد‭ ‬إنجازا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ولكل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬فيها،‭ ‬كون‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬جمعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬باستيفائها‭ ‬كل‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬المؤهلة‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فلم‭ ‬وثائقي‭ ‬يبرز‭ ‬تميز‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬شراكاتها‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كلمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بكاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تكريم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتكريم‭ ‬رؤساء‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس‭.

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وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بكاف‭ ‬الإنسانية،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬سيار‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بشهادة‭ ‬المعيار‭ ‬البريطاني‭ ‬للجودة‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ -‬المنظمة‭ ‬الموثوقة‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬مشاركتكم‭ ‬فرحتنا‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬المنظمة‭ ‬الموثوقة‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬البريطاني‭ ‬للمنظمات‭ ‬التطوعية،‭ ‬والذي‭ ‬يعني‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬والوفاء‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الربحي‭ ‬حول‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أهدي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العظيم‭ ‬إلى‭ ‬قيادتنا‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭-‬،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وإلى‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬الذين‭ ‬يولون‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬والاهتمام‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬بل‭ ‬نتيجة‭ ‬جهود‭ ‬وعمل‭ ‬دؤوب‭ ‬ومواكبة‭ ‬لكل‭ ‬تطور‭ ‬وتحديث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والإنساني،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬بدعم‭ ‬وتعاون‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأفراد‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الداعمين‭ ‬والمتبرعين‭ ‬الذين‭ ‬تجود‭ ‬نفوسهم‭ ‬الكريمة‭ ‬وأياديهم‭ ‬البيضاء‭ ‬بكل‭ ‬سخاء‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬لمؤسستنا‭ ‬والمكفولين‭ ‬فيها،‭ ‬ولمشاريعنا‭ ‬المتعددة‭ ‬والطموحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‮»‬‭. ‬وأوضح‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬المنظمة‭ ‬الموثوقة‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬والتطوعي‭ ‬يعكس‭ ‬مقدار‭ ‬الالتزام‭ ‬بالحوكمة‭ ‬والمصداقية‭ ‬والشفافية‭ ‬والانضباط‭ ‬المالي‭ ‬والفاعلية‭ ‬الإدارية‭ ‬والجودة‭ ‬والتميز‭ ‬والاعتماد‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تعزز‭ ‬ثقة‭ ‬الداعمين‭ ‬والمانحين‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شهادة‭ ‬المنظمة‭ ‬الموثوقة‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداما‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬الربحي،‭ ‬وتمنح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للمنظمات‭ ‬التطوعية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬خصيصا‭ ‬للمؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإنساني،‭ ‬وهي‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بقوتها‭ ‬وشمولها‭.‬