تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعيةأول جمعية أهلية بحرينية تنال هذه الشهادة

تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعيةأول جمعية أهلية بحرينية تنال هذه الشهادة
التاريخ
9/17/2023 7:09:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «كاف الإنسانية» تعلن حصولها على شهادة المعيار البريطاني للجودة في المنظمات غير الربحية -المنظمة الموثوقة
تغطية: زينب علي
تصوير- محمد مطر
تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية نظمت جمعية كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح حفلا بمناسبة حصولها على شهادة المعيار البريطاني للجودة في المنظمات غير الربحية – معيار المنظمة الموثوقة، لتحقيقها جميع معايير ومتطلبات العلامة للمستوى الثاني كأول منظمة في القطاع غير الربحي تحصل على هذا الامتياز في مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من الوجهاء والأعيان، بالإضافة إلى عدد من المدعوين من القطاعات الحكومية، الخاصة والأهلية.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي واستهل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ رئيس جمعية الإصلاح كلمة عبر فيها عن بالغ شكره لكل منتسبي وشركاء الجمعية، مضيفاً أن هذه الجائزة هي اعتراف رسمي عالمي بالكفاءة والاحترافية التي تمتلكها كاف الإنسانية وتعد إنجازا لمملكة البحرين ولكل العاملين في القطاع الخيري والإنساني فيها، كون كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح تعد أول جمعية في مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة باستيفائها كل المعايير والشروط المؤهلة للحصول عليها. بعد ذلك تم عرض فلم وثائقي يبرز تميز كاف الإنسانية في شراكاتها الاجتماعية، ومن ثم كلمة الرئيس التنفيذي بكاف الإنسانية إلى جانب تكريم سعادة وزير التنمية الاجتماعية وتكريم رؤساء العمل الخيري في كاف الإنسانية منذ التأسيس.
وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي بكاف الإنسانية، محمد جاسم سيار عن بالغ سعادته بشهادة المعيار البريطاني للجودة في المنظمات غير الربحية -المنظمة الموثوقة إذ قال: «يسعدني مشاركتكم فرحتنا بهذا الإنجاز المتميز بالحصول على شهادة المنظمة الموثوقة من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية، والذي يعني الاعتماد الدولي والوفاء بالمعايير الدولية ضمن نخبة مؤسسات القطاع غير الربحي حول العالم».
وتابع: «أهدي هذا الإنجاز العظيم إلى قيادتنا الرشيدة، ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم -حفظه الله ورعاه-، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الذين يولون العمل الإنساني كل الدعم والرعاية والاهتمام».
وأكد قائلا: «إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل نتيجة جهود وعمل دؤوب ومواكبة لكل تطور وتحديث في مجال العمل الإداري والإنساني، كما أنه يأتي بدعم وتعاون من شركائنا في الجهات الحكومية والخاصة والأفراد وعلى رأسهم الداعمين والمتبرعين الذين تجود نفوسهم الكريمة وأياديهم البيضاء بكل سخاء لتقديم العون لمؤسستنا والمكفولين فيها، ولمشاريعنا المتعددة والطموحة في مجال العمل الخيري والإنساني». وأوضح: «إن الحصول على معيار المنظمة الموثوقة العالمي في المجال الإنساني والتطوعي يعكس مقدار الالتزام بالحوكمة والمصداقية والشفافية والانضباط المالي والفاعلية الإدارية والجودة والتميز والاعتماد القانوني في المنظمة الممنوحة لها، كما تعزز ثقة الداعمين والمانحين فيها».
جدير بالذكر أن شهادة المنظمة الموثوقة هي شهادة إدارة الجودة الأكثر استخداما على نطاق واسع في القطاع غير الربحي، وتمنح من قبل المجلس الوطني للمنظمات التطوعية في المملكة المتحدة. كما تم تصميم هذه الشهادة خصيصا للمؤسسات غير الربحية العاملة في القطاع الإنساني، وهي تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تتميز بقوتها وشمولها.
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