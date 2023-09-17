((سوق العمل)): تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية بـ((العاصمة))و((الشمالية))و((الجنوبية))
التاريخ
9/17/2023 7:09:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ ثلاث حملات تفتيشية في محافظات العاصمة، والشمالية، والجنوبية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة ولا سيما قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأشارت إلى تنفيذ حملة تفتيشية في محافظة العاصمة شاركت فيها إدارة تنفيذ الأحكام، فيما تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين في كل من المحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديريتي شرطة المحافظة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
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