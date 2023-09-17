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((الصيادين المحترفين)): المصايد والاستزراع السمكي أهما شيء واحد؟

9/17/2023 7:09:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬جمعية‭ ‬الصيادين‭ ‬المحترفين‭ ‬إصدارا‭ ‬جديدا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المصايد‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬أهما‭ ‬شيء‭ ‬واحد؟‭ ‬أمثلة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجية‮«‬،‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬خبير‭ ‬المصايد‭ ‬السمكية،‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬وهو‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإصدارات،‭ ‬يهدف‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بإحدى‭ ‬قضايا‭ ‬المصايد‭ ‬السمكية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجية،‭ ‬ويقترح‭ ‬لها‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬إيمان‭ ‬الجمعية‭ ‬بأهمية‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬والوعي،‭ ‬وإنه‭ ‬الطريق‭ ‬الناجح‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬المصايد‭ ‬السمكية‭.‬

تناول‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬قضية‭ ‬قد‭ ‬أشكلت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬متخذي‭ ‬القرار‭ ‬والباحثين،‭ ‬ووفر‭ ‬الأدلة‭ ‬العلمية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع‭ ‬هما‭ ‬قطاعان‭ ‬مختلفان،‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬خطة‭ ‬إدارية‭ ‬منفصلة‭ ‬يتحدد‭ ‬فيها‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسة‭ ‬والفرعية‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬لفترة‭ ‬مستقبلية‭ ‬محددة‭. ‬وتم‭ ‬التطرق‭ ‬وبشيء‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬باستعراض‭ ‬حالة‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020م،‭ ‬ثم‭ ‬عرج‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬حالة‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجية،‭ ‬كما‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬قطاعي‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع،‭ ‬وتشمل،‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع،‭ ‬والتأثيرات‭ ‬البيئية‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬القطاعين،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع،‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع،‭ ‬وتسويق‭ ‬منتجات‭ ‬المصايد‭ ‬والاستزراع‭.‬

وعرّف‭ ‬الكتاب‭ ‬المصايد‭ ‬بالمصيد‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬جامع‭ ‬لكل‭ ‬المكونات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بعملية‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك،‭ ‬منها‭ ‬الصيادون‭ ‬والسفن‭ ‬ووسائل‭ ‬الصيد‭ ‬وأنواع‭ ‬الأسماك‭ ‬ومناطق‭ ‬الصيد‭ ‬فيما‭ ‬الاستزراع‭ ‬هو‭ ‬نشاط‭ ‬يختص‭ ‬برعاية‭ ‬الأسماك‭ (‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬القشريات،‭ ‬والرخويات،‭ ‬وغيرها‭) ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬بيئية‭ ‬ملائمة‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬إنتاج‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬بيوض‭ (‬الكافيار‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬زريعات‭ (‬أسماك‭ ‬صغيرة‭ ‬أوزانها‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬جرام‭) ‬أو‭ ‬أسماك‭ ‬بأحجام‭ ‬تجارية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬البحرية‭ ‬والساحلية‭ ‬والداخلية‭ ‬المزارع‭ ‬والأنهار‭ ‬ومصبات‭ ‬الأنهار‭.‬

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