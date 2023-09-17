أمين العوضي رئيسا ومريم باقي نائبا لرابطة أطباء الأمراض الجلدية

أمين العوضي رئيسا ومريم باقي نائبا لرابطة أطباء الأمراض الجلدية
التاريخ
9/17/2023 7:09:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: لمياء إبراهيم
في عملية انتخابية موفقة تنظيما ومشاركة، جرت يوم السبت الماضي في مقر الجمعية بالجفير انتخابات رابطة أطباء الأمراض الجلدية وأسفرت عن تشكيل مجلس إدارة الرابطة برئاسة الدكتور أمين عبدالمجيد العوضي رئيساً، الدكتورة مريم أحمد باقي نائباً، الدكتور حسين علي جمعة أميناً للسر، والدكتورة زينب ناصر المصلي أمينا ماليا للرابطة – بالتزكية.
وأعلنت الدكتورة مرام عيسى الشربتي أمين سر جمعية الأطباء البحرينية انعقاد الجمعية العمومية لرابطة أطباء الأمراض الجلدية في الموعد المحدد لها بعدما تقدم مجموعة من أطباء الأمراض الجلدية في المملكة بطلب تشكيل الرابطة في وقت سابق من هذا العام، وبناء عليه، تسلمت رسائل الترشح للمناصب التي سبق إعلانها لتشكيل مجلس إدارة الرابطة من الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الترشح حسب النظام الأساسي للجمعية.
وأضافت أن نتائج الانتخابات كشفت عن فوز الدكتورة فاطمة عبدالوهاب خمدن بمنصب عضو إداري.
ووجهت جمعية الأطباء البحرينية الشكر لجميع الأطباء الذين شاركوا في التصويت لمساهمتهم الفاعلة في تفعيل الرابطة.
ويجدر الذكر أنه قد تم خلال هذا العام تفعيل أربعة من الروابط التخصصية هي رابطة أطباء الروماتيزوم برئاسة الدكتورة سعدية ناجي عبدالكريم، رابطة أطباء طب العائلة برئاسة البروفسور الدكتور فيصل عبداللطيف الناصر، رابطة أمراض النساء والولادة وترأسها الدكتورة نوف علي بهزاد أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، ورابطة الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة برئاسة الدكتورة جميلة محمد السلمان.
وأشارت الجمعية إلى أنها تعمل على تفعيل عدد من الروابط التخصصية الأخرى منها: رابطة منتسبي كلية الجراحين الأمريكية، رابطة الصحة المهنية، ورابطة علم الأمراض وذلك إيماناً من الجمعية بالدور الفاعل التي تؤديه تلك الروابط في المساهمة في رفع الوعي الصحي والتثقيف الطبي من خلال عقد المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الخارجية، فيما يسهم في رفع كفاءة الأطباء من ذات التخصص.
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