أمين العوضي رئيسا ومريم باقي نائبا لرابطة أطباء الأمراض الجلدية





في‭ ‬عملية‭ ‬انتخابية‭ ‬موفقة‭ ‬تنظيما‭ ‬ومشاركة،‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بالجفير‭ ‬انتخابات‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الرابطة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أمين‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي‭ ‬رئيساً،‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬أحمد‭ ‬باقي‭ ‬نائباً،‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬جمعة‭ ‬أميناً‭ ‬للسر،‭ ‬والدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬ناصر‭ ‬المصلي‭ ‬أمينا‭ ‬ماليا‭ ‬للرابطة‭ ‬ – ‭ ‬بالتزكية‭.‬

وأعلنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مرام‭ ‬عيسى‭ ‬الشربتي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لرابطة‭ ‬أطباء‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لها‭ ‬بعدما‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بطلب‭ ‬تشكيل‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬تسلمت‭ ‬رسائل‭ ‬الترشح‭ ‬للمناصب‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬إعلانها‭ ‬لتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الرابطة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬حسب‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للجمعية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬خمدن‭ ‬بمنصب‭ ‬عضو‭ ‬إداري‭.‬

ووجهت‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬لمساهمتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الرابطة‭.‬

ويجدر‭ ‬الذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تفعيل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬التخصصية‭ ‬هي‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬الروماتيزوم‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬سعدية‭ ‬ناجي‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬برئاسة‭ ‬البروفسور‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الناصر،‭ ‬رابطة‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬وترأسها‭ ‬الدكتورة‭ ‬نوف‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬ورابطة‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬والأحياء‭ ‬الدقيقة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬السلمان‭.‬

وأشارت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬التخصصية‭ ‬الأخرى‭ ‬منها‭: ‬رابطة‭ ‬منتسبي‭ ‬كلية‭ ‬الجراحين‭ ‬الأمريكية،‭ ‬رابطة‭ ‬الصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬ورابطة‭ ‬علم‭ ‬الأمراض‭ ‬وذلك‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬التي‭ ‬تؤديه‭ ‬تلك‭ ‬الروابط‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬والتثقيف‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬المحلية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الخارجية،‭ ‬فيما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬التخصص‭.‬