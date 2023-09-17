Monday, 18 September 2023 02:50 GMT

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملكالمؤسسة للأعمال الإنسانية ترسل شحنة مساعدات إغاثية إلى ليبيا

9/17/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬إسلام‭ ‬محفوظ

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬


تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬دشنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬الاغاثية‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للاعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬


وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المواقف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يرسمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬المستمرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بترسيخ‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تشرف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬أزمته‭ ‬الإنسانية‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬ولشعبها‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بالمستغرب‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ان‭ ‬يجزي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬وان‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬حسناته‭ ‬وان‭ ‬يوفقه‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬خير‭.‬

مثمنا‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مشيدا‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬الانساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬تدشين‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭. ‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬شحنة‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذائية‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬الشحنة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬لتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬والضرورية‭ ‬للشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السباقة‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬ومساندة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ان‭ ‬تدشين‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبتكليف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للإعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتخطي‭ ‬آثار‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬المتضررين‭ ‬وتخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬للأشقاء‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬مستغربا‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا،‭ ‬وأن‭ ‬المساعدات‭ ‬تعكس‭ ‬مجدداً‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬المتضررين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬واتباعا‭ ‬لتعاليم‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تكاتف‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬ووزارات‭ ‬الصحة‭ ‬والخارجية‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يعكس‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طنا‭ ‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬تم‭ ‬تحضيرها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الليبية،‭ ‬وبعد‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬للمتضررين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬تتضمن‭ ‬مستلزمات‭ ‬ومواد‭ ‬طبية‭ ‬غذائية‭ ‬وخياما‭ ‬وبعض‭ ‬المستلزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الضرورية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الشحنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬الاشقاء‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تعاصر‭ ‬وتقف‭ ‬بجانب‭ ‬المتضررين‭ ‬والمنكوبين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬كان‭ ‬وضحا‭ ‬باستعجال‭ ‬ارسال‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬وقال‭ ‬نحن‭ ‬محظوظون‭ ‬بالقيادة‭ ‬المهتمة‭ ‬بالدور‭ ‬الإنساني‭ ‬وبضرورة‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬دائما‭ ‬مستعدين‭ ‬لأي‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الاشقاء‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬أصبح‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬وفرت‭ ‬كميات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬والضمادات‭ ‬الطبية،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬المستلزمات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬ليبيا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬استعدادات‭ ‬مسبقة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والتجهيزات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬سابقا‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أضاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يستغرق‭ ‬تجهيزها‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وأصبحنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستعداد‭.‬

وعن‭ ‬استعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬الجانب‭ ‬الليبي‭ ‬الاستعانة‭ ‬بكوادر‭ ‬طبية‭ ‬بحرينية‭ ‬للمساعدة،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديه‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬قائلا‭ ‬ولدينا‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العلاجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الإصابات‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحوادث،‭ ‬ولكن‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لوقت‭ ‬الكارثة‭ ‬الأولوية‭ ‬لوصول‭ ‬المعدات‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬الاستعانة‭ ‬بكوادر‭ ‬طبية‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬لن‭ ‬تتأخر‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬خاصة‭ ‬الإغاثية‭.‬

MENAFN17092023000055011008ID1107085562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث