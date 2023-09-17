تنفيذا لتوجيهات جلالة الملكالمؤسسة للأعمال الإنسانية ترسل شحنة مساعدات إغاثية إلى ليبيا

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬





تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ضحايا‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬دشنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬الاغاثية‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للاعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭. ‬





وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المواقف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يرسمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬المستمرة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بترسيخ‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تشرف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬أزمته‭ ‬الإنسانية‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬ولشعبها‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بالمستغرب‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ان‭ ‬يجزي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خير‭ ‬الجزاء‭ ‬وان‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬حسناته‭ ‬وان‭ ‬يوفقه‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬خير‭.‬

مثمنا‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مشيدا‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬الانساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بحضور‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬تدشين‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمر‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للاعمال‭ ‬الانسانية‭. ‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بأنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬وبقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬شحنة‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذائية‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬هذه‭ ‬الشحنة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬لتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬والضرورية‭ ‬للشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السباقة‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬ومساندة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬ان‭ ‬تدشين‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبتكليف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للإعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وانطلاقا‭ ‬من‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الليبي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتخطي‭ ‬آثار‭ ‬السيول‭ ‬والفيضانات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬المتضررين‭ ‬وتخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬إرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬للأشقاء‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬أمر‭ ‬ليس‭ ‬مستغربا‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا،‭ ‬وأن‭ ‬المساعدات‭ ‬تعكس‭ ‬مجدداً‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬المتضررين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬واتباعا‭ ‬لتعاليم‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تكاتف‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬ووزارات‭ ‬الصحة‭ ‬والخارجية‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يعكس‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬طنا‭ ‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬تم‭ ‬تحضيرها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الليبية،‭ ‬وبعد‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحا‭ ‬للمتضررين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المساعدات‭ ‬تتضمن‭ ‬مستلزمات‭ ‬ومواد‭ ‬طبية‭ ‬غذائية‭ ‬وخياما‭ ‬وبعض‭ ‬المستلزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الضرورية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬تكلفة‭ ‬الشحنة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دائما‭ ‬كانت‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬الاشقاء‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تعاصر‭ ‬وتقف‭ ‬بجانب‭ ‬المتضررين‭ ‬والمنكوبين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬كان‭ ‬وضحا‭ ‬باستعجال‭ ‬ارسال‭ ‬شحنة‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬وقال‭ ‬نحن‭ ‬محظوظون‭ ‬بالقيادة‭ ‬المهتمة‭ ‬بالدور‭ ‬الإنساني‭ ‬وبضرورة‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬دائما‭ ‬مستعدين‭ ‬لأي‭ ‬طلب‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الاشقاء‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬أصبح‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬وفرت‭ ‬كميات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬والمحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬والضمادات‭ ‬الطبية،‭ ‬وكل‭ ‬تلك‭ ‬المستلزمات‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬ليبيا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اعتادت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديها‭ ‬استعدادات‭ ‬مسبقة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والتجهيزات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬سابقا‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أضاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬إلى‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يستغرق‭ ‬تجهيزها‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وأصبحنا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستعداد‭.‬

وعن‭ ‬استعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬الجانب‭ ‬الليبي‭ ‬الاستعانة‭ ‬بكوادر‭ ‬طبية‭ ‬بحرينية‭ ‬للمساعدة،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لديه‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة،‭ ‬قائلا‭ ‬ولدينا‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العلاجي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الإصابات‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحوادث،‭ ‬ولكن‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬لوقت‭ ‬الكارثة‭ ‬الأولوية‭ ‬لوصول‭ ‬المعدات‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬طلب‭ ‬الاستعانة‭ ‬بكوادر‭ ‬طبية‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬لن‭ ‬تتأخر‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬خاصة‭ ‬الإغاثية‭.‬