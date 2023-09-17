مجلس بن رجب يُناقش صعوبة الطلاق في الشق الجعفري

مطالبات بتعديلات تشريعية لتيسير الإجراءات في المحاكم الجعفرية أسوة بالسنية

المحامي محمد التاجر: رجال يساومون زوجاتهم ويطالبون بمبالغ خيالية تصل إلى 90 ألف دينار

تغطية‭ : ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬





أقام‭ ‬مجلس‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬سريان‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬وصعوبات‭ ‬الطلاق‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬قائمة‮»‬،‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬وأدار‭ ‬اللقاء‭ ‬جعفر‭ ‬الدرازي‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬والنواب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭.‬

وافتتح‭ ‬الدرازي‭ ‬اللقاء‭ ‬بتحدثه‭ ‬عن‭ ‬قدسية‭ ‬مسألة‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬واعتبارها‭ ‬أهم‭ ‬علاقة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاكل‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭ ‬من‭ ‬أعقد‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬تركيبات‭ ‬واشكاليات‭ ‬خصوصًا‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬علاقات‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬صعوبة‭ ‬بالتطليق‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬الجعفرية‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الشروط‭ ‬التعجيزية،‭ ‬معتبرًا‭ ‬المسألة‭ ‬وصلت‭ ‬لحدود‭ ‬التجارة‭ ‬والمساومة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الزوجة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المجتمع‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬إن‭ ‬المعاناة‭ ‬طويلة‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬حيث‭ ‬تأخر‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬مستعرضا‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬أحكام‭ ‬الأسرة‭ ‬والتي‭ ‬نظمت‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬ومنها‭ ‬المادة‭ ‬140‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مسألة‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭

‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬ومنها‭ ‬المادة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطلاق‭ ‬الخُلعي،‭ ‬والتي‭ ‬تشترط‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬مقدار‭ ‬البذل،‭ ‬معتبرًا‭ ‬صعوبة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر،‭ ‬ويبقى‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬الخُلع‭ ‬والذي‭ ‬يشترط‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج،‭ ‬حيث‭ ‬استدل‭ ‬التاجر‭ ‬بحالة‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬الزوج‭ ‬مبلغا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وحالة‭ ‬أخرى‭ ‬طلب‭ ‬فيها‭ ‬مبلغًا‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬القضاء‭ ‬لن‭ ‬يتصدى‭ ‬ولن‭ ‬يعمل‭ ‬بالرخصة‭ ‬ويقرر‭ ‬التطليق‭ ‬عن‭ ‬الإمساك‭ ‬الضرري‭ ‬وذلك‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬من‭ ‬الزوج‭ ‬عبر‭ ‬وضعه‭ ‬لهذه‭ ‬المبالغ‭ ‬الخيالية‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أدلّة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬ممسك‭ ‬ضرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬مبالغ‭ ‬خيالية‭ ‬وأرقام‭ ‬مُضاعفة‭ ‬بقصد‭ ‬الإضرار‭ ‬بالزوجة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمادة‭ ‬95‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬حول‭ ‬الطلاق‭ ‬للعلّة،‭ ‬وهي‭ ‬العلّة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستقيم‭ ‬فيها‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬والعضوية،‭ ‬تحدّث‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬الفحص‭ ‬والكشف‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يُطلق‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تأثرها‭ ‬بالعلّة‭ ‬مع‭ ‬اشتراط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬لإثبات‭ ‬العلّة‭ ‬وعدم‭ ‬الأخذ‭ ‬بشهادة‭ ‬الزوج‭ ‬لعدم‭ ‬مقدرته‭ ‬على‭ ‬اثبات‭ ‬الحقيقة‭.‬

وفي‭ ‬المادة‭ ‬98‭ ‬والتي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬الطلاق‭ ‬لاستحالة‭ ‬العشرة،‭ ‬وهي‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬استقامة‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التطليق‭ ‬رغم‭ ‬الضرب‭ ‬المتكرر‭ ‬واتهامات‭ ‬بالزنى‭ ‬والخيانة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لمادة‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر،‭ ‬كالضرر‭ ‬من‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المسكرة‭ ‬والمخدرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقوع‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يشترط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬يثبت‭ ‬تعاطي‭ ‬وادمان‭ ‬الزوج‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يرفضه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬تعطيلًا‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭.‬

وحول‭ ‬المادة‭ ‬111‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الحبس‭ ‬للتعاطي‭ ‬ضمن‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر،‭ ‬باشتراط‭ ‬وجود‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬أكد‭ ‬التاجر‭ ‬رفض‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الخضوع‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭ ‬يؤكد‭ ‬تعاطي‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أدلّة‭ ‬تثبت‭ ‬حدوث‭ ‬التعاطي‭ ‬والإدمان‭ ‬ومنها‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬أحوال‭ ‬كثيرة‭.‬

واستعرض‭ ‬المحامي‭ ‬محمد‭ ‬التاجر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬عن‭ ‬امرأة‭ ‬كافحت‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬المحاكم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طلاقها‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2001‭ ‬حتى‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬انتظارا‭ ‬لإحدى‭ ‬الفتاوى،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬مازالت‭ ‬قائمة‭ ‬بانتظار‭ ‬حكم‭ ‬طلاقها‭.‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التطليق‭ ‬لعدم‭ ‬الإنفاق‭ ‬بسبب‭ ‬مديونية‭ ‬الزوج‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وتراكم‭ ‬المبالغ‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تطليق‭ ‬الزوجة‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬القضية‭ ‬الى‭ ‬محكمة‭ ‬الأمور‭ ‬المستعجلة‭.‬

وطالب‭ ‬المحامي‭ ‬التاجر‭ ‬بضرورة‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬الحل‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ودعا‭ ‬النساء‭ ‬المقبلات‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬الطلاق‭ ‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬دليل‭ ‬قبل‭ ‬التوّجه‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬أو‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاعتداء‭ ‬أو‭ ‬اثبات‭ ‬دليل‭ ‬مصوّر‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬المرفوضة‭ ‬بلغت‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬70‭% ‬وذلك‭ ‬لغياب‭ ‬الأدلة‭ ‬الكافية‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬شهود‭ ‬كافيين‭ ‬لإثبات‭ ‬الطلاق‭ ‬والضرر‭.‬







وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬سد‭ ‬الفجوة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المحاكم‭ ‬السنيّة‭ ‬والجعفرية‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬السنيّة‭ ‬ميسرة‭ ‬بعد‭ ‬اثبات‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬واستحالتها‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية‭ ‬العمل‭ ‬به‭.‬

كما‭ ‬نصح‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬جلسته‭ ‬الحوارية‭ ‬الفتيات‭ ‬المقبلات‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬بأن‭ ‬يتزوجن‭ ‬من‭ ‬الشخص‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬صعوبات‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬والقادر‭ ‬عليها‭ ‬مستدلًا‭ ‬بحالات‭ ‬طلاق‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬زواجهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬التوجيه‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬مثل‭ ‬الشيوخ،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬التريث‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوة‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬لائحة‭ ‬تنفيذية‭ ‬للقضاة‭ ‬لتطبيق‭ ‬القانون‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬اللوم‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬كاملًا‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مشرعون‭ ‬ولسنا‭ ‬محامون‮»‬،‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬عمل‭ ‬تشريعات‭ ‬والتركيز‭ ‬عليها،‭ ‬وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الضرر‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬والأطراف‭ ‬المتضررين‭ ‬منه‭ ‬وهم‭ ‬الأطفال‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وحثّت‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستناد‭ ‬على‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬ومقترحات‭ ‬بقوانين‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭.‬

وتحدثت‭ ‬‮«‬شابة‭ ‬من‭ ‬الحاضرات‮»‬‭ ‬عن‭ ‬معاناتها‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجعفرية،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬مضى‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬طلاقي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬الأدلة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬خيانة‭ ‬زوجي،‭ ‬وأدلة‭ ‬أخرى‭ ‬وشهود‭ ‬حول‭ ‬قذف‭ ‬زوجي‭ ‬لي‭ ‬بالكلام‭ ‬الجارح‭ ‬الذي‭ ‬يمس‭ ‬شرفي‭ ‬وإلى‭ ‬الآن‭ ‬أحلم‭ ‬برؤية‭ ‬ابني‭ ‬وأن‭ ‬احصل‭ ‬على‭ ‬طلاقي‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يستحيل‭ ‬أن‭ ‬أكمل‭ ‬حياتي‭ ‬معه‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬رجل‭ ‬مسن‭ ‬وقف‭ ‬متوسطًا‭ ‬المجلس‭ ‬وبعينين‭ ‬امتلأت‭ ‬دموعًا‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬ابنته‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬تحلم‭ ‬برؤية‭ ‬اطفالها‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬ومازالت‭ ‬تناضل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬طلاقها‭ ‬وحضانة‭ ‬اطفالها‭ ‬والذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات‭.‬









ماذا قال المحامون والمأذونون عن أنات المتضررات من تأخر الطلاق؟





إطالة أمد التقاضي أدت إلى تراكم قضايا الطلاق.. ضرورة الحد من السلطة التقديرية للقضاة





غياب الوعي بحقوق وواجبات الزواج ضاعف أرقام القضايا







أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬والمأذونين‭ ‬أهمية‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬بواجبات‭ ‬الزواج‭ ‬كأحد‭ ‬السبل‭ ‬الأساسية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬قضايا‭ ‬طلب‭ ‬الطلاق‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بمراجعة‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإجراءات‭ ‬الطلاق‭ ‬الخلعي‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬ابتسام‭ ‬الصباغ‭ ‬إن‭ ‬صعوبة‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الإثبات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬السني‭ ‬أو‭ ‬الجعفري‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬وخصوصية‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬غياب‭ ‬الأسرة‭ ‬الممتدة‭ ‬واستقلال‭ ‬الزوجين‭ ‬في‭ ‬السكن،‭ ‬حيث‭ ‬تواجه‭ ‬أغلب‭ ‬الزوجات‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬الضرر‭.‬

وأضافت‭ ‬الصباغ‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬تتحمل‭ ‬الزوجة‭ ‬الأذى‭ ‬وتخفيه‭ ‬ولا‭ ‬توثق‭ ‬أيّ‭ ‬خلاف‭ ‬أو‭ ‬ضرر‭ ‬لانجاح‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬الأذى،‭ ‬وينتهي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ثورة‭ ‬غضب‭ ‬ورفض‭ ‬نهائي‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬وعند‭ ‬مناقشتها‭ ‬في‭ ‬الأسباب‭ ‬تكون‭ ‬جميعها‭ ‬فارغة‭ ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬رغم‭ ‬جديتها‭.‬

وحول‭ ‬قانون‭ ‬أحكام‭ ‬الأسرة‭ ‬أشارت‭ ‬المحامية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬تم‭ ‬صياغته‭ ‬بطريقة‭ ‬مُجملة‭ ‬وغير‭ ‬مفصّلة‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬للضرر،‭ ‬كما‭ ‬بيّنت‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬منذ‭ ‬انشائها‭ ‬ساهمت‭ ‬كثيرًا‭ ‬في‭ ‬تطوّر‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬الشرعي‭ ‬اذ‭ ‬رسخّت‭ ‬مبادئ‭ ‬وأصدرت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬التطليق‭ ‬للضرر‭.‬

وأشارت‭ ‬المحامية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصعوبة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬معيار‭ ‬الضرر،‭ ‬وهو‭ ‬معيار‭ ‬شخصي‭ ‬يختلف‭ ‬القضاء‭ ‬الموضوعي‭ ‬في‭ ‬تقديره‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬المحامية‭ ‬فاطمة‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إن‭ ‬موضوع‭ ‬إطالة‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الجعفري‭ ‬له‭ ‬سلبيات،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالزوجة‭ ‬والتضييق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حقوقها‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالمرأة‭ ‬وبالأسرة‭ ‬لأنه‭ ‬بإطالة‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق‭ ‬يُضاعف‭ ‬البغض‭ ‬ويشتد‭ ‬الشقاق‭ ‬ويصعب‭ ‬العلاج‭ ‬وينفد‭ ‬الصبر‭ ‬ويذهب‭ ‬ما‭ ‬أسس‭ ‬عليه‭ ‬البيت‭ ‬من‭ ‬السكن‭ ‬والمودة‭ ‬والرحمة‭ ‬وأداء‭ ‬الحقوق‭ ‬وتصبح‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للإصلاح‭.‬

وتحدثت‭ ‬عن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬المنظورة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الجعفري،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬أهمها‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬التقاضي‭ ‬وعدم‭ ‬سرعة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬القضايا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬الجعفرية،‭ ‬ولعل‭ ‬أسباب‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬التقاضي‭ ‬ترجع‭ ‬إلى‭ ‬البطء‭ ‬وعدم‭ ‬فعالية‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬المنظورة،‭ ‬والاستجابة‭ ‬لطلبات‭ ‬التأجيل‭ ‬المتكررة‭ ‬ولذات‭ ‬السبب‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقانون‭.‬

كما‭ ‬تساءلت‭ ‬المحامية‭ ‬عن‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬إطالة‭ ‬مسألة‭ ‬الطلاق،‭ ‬هل‭ ‬يعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬صلاح‭ ‬حال‭ ‬الزوجين؟‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬هو‭ ‬إجبار‭ ‬الزوجة‭ ‬على‭ ‬الخنوع‭ ‬لزوج‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬معنى‭ ‬القوامة‭ ‬وتخلو‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬الرحمة‭ ‬والمودة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأزواج‭ ‬يتحلون‭ ‬بالثقة‭ ‬التامة‭ ‬بأن‭ ‬لجوء‭ ‬الزوجة‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لن‭ ‬يرغمه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬وإنما‭ ‬سيضع‭ ‬الزوجة‭ ‬تحت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬والمعاناة‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬العيش‭ ‬معلقة‭ ‬بدون‭ ‬زواج‭.‬

كما‭ ‬أشارت‭ ‬المحامية‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬الموحد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬وضوح‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬فإن‭ ‬بعض‭ ‬الزوجات‭ ‬على‭ ‬المذهب‭ ‬الجعفري‭ ‬يجدن‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعنّت‭ ‬بعض‭ ‬الأزواج،‭ ‬فقد‭ ‬كثرت‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لا‭ ‬يستطعن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بالطلاق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬التقاضي‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬التطبيق‭ ‬الصحيح،‭ ‬وقد‭ ‬واجه‭ ‬قانون‭ ‬الاسرة‭ ‬البحريني‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬استحكام‭ ‬النفور‭ ‬واستحالة‭ ‬العشرة‭ ‬إذ‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ ‬99‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬الضرر‭ ‬واستمر‭ ‬الشقاق‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬وتعذر‭ ‬الإصلاح،‭ ‬عيّن‭ ‬القاضي‭ ‬حكمين‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الزوجين‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭ ‬وإلا‭ ‬فممن‭ ‬يتوسم‭ ‬فيهما‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الإصلاح‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بحكم‭ ‬المادة‭ ‬89‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وجاءت‭ ‬بعدها‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عمل‭ ‬المحكمين‭ ‬المنتدبين‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬غالبًا‭ ‬لتقصي‭ ‬أسباب‭ ‬الشقاق‮»‬‭.‬كما‭ ‬نوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الحقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬وسرعة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬طال‭ ‬أمد‭ ‬التقاضي‭ ‬زاد‭ ‬الزوج‭ ‬تعنتًا،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬حالات‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬بالطلاق‭ ‬وتظل‭ ‬معلقة‭ ‬بالسنوات‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬بطء‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭. ‬

كما‭ ‬تحدثت‭ ‬المحامية‭ ‬فاطمة‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يحق‭ ‬فيها‭ ‬الطلاق‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬جدال‭ ‬عقيم‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬الطلاق‭ ‬الخلعي‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬95‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬حيث‭ ‬أضافت‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬الطلاق‭ ‬حقا‭ ‬للرجل‭ ‬فالخلع‭ ‬حق‭ ‬للمرأة‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الخلع‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعريفه‭ ‬هو‭ ‬طلب‭ ‬الزوجة‭ ‬الكارهة‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬بعوض‭ ‬تبدله‭ ‬للزوج‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مشروعية‭ ‬للخلع‭.‬

وتقدمت‭ ‬المحامية‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬جاء‭ ‬أبرزها‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المشرع‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمادة‭ ‬المخالعة‭ ‬والتي‭ ‬تتطلب‭ ‬ضرورة‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬ليكون‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬الخلع‭ ‬سواء‭ ‬وافق‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الخلع‭ ‬او‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعنت‭ ‬بعض‭ ‬الازواج‭ ‬وطلب‭ ‬مبالغ‭ ‬خيالية‭ ‬مقابل‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تطليق‭ ‬الزوجة‭.‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقديرا‭ ‬للقضاء‭ ‬الشرعي‭ ‬الجعفري‭ ‬تود‭ ‬إيصال‭ ‬أنات‭ ‬المتضررين‭ ‬والمتضررات‭ ‬من‭ ‬إطالة‭ ‬أمد‭ ‬التقاضي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الناجزة‭ ‬وصونًا‭ ‬لحقوق‭ ‬المتضررات‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬اصحاب‭ ‬النفوس‭ ‬والذمم‭ ‬الضعيفة‭.‬وشددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬أمر‭ ‬المشاكل‭ ‬الزوجية‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬ودراستها‭ ‬جميعها‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬أسبابها‭ ‬ومنع‭ ‬تكراراها،‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬وبيان‭ ‬حالتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتوافق‭ ‬الزوجين‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمادية‭ ‬والصحية،‭ ‬فالزواج‭ ‬شراكة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬شروطها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬مكاتب‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الأسرية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬وجوهري‭ ‬وفعال‭ ‬إذا‭ ‬أحسن‭ ‬استخدامه‭ ‬و‭ ‬توحيد‭ ‬القواعد‭ ‬القانونية‭ ‬وتضييق‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬والرقابة‭ ‬الفعالة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬تحديداً،‭ ‬وإعطاء‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬وقتا‭ ‬محددا‭ ‬وفقًا‭ ‬لنوع‭ ‬الضرر‭ ‬أو‭ ‬القضية‭ ‬المقامة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬المأذون‭ ‬الشرعي‭ ‬الجعفري‭ ‬الشيخ‭ ‬بشّار‭ ‬العالي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ومسألة‭ ‬المتضررات‭ ‬من‭ ‬الزواج‭ ‬وتتلخص‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬حلول،‭ ‬أولها‭ ‬قبل‭ ‬مسألة‭ ‬كتابة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وهو‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬عبر‭ ‬محاضرات‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الاسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بإدارة‭ ‬مختصين‭ ‬وقضاة‭ ‬يعرّفونهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬الشرعية‭ ‬والتربوية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والدينية،‭ ‬كما‭ ‬حثّ‭ ‬العالي‭ ‬الوالدين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬زرع‭ ‬الوعي‭ ‬بواجبات‭ ‬الزواج‭ ‬وحقوقه‭ ‬قبل‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬فمسألة‭ ‬الوعي‭ ‬بالحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬والانفصال،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تثقيف‭ ‬الأبناء‭ ‬والبنات‭ ‬المقبلات‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬باحتمالية‭ ‬حدوث‭ ‬الانفصال‭ ‬والطلاق‭ ‬ويجب‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬قبل‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬الزواج‭.‬

ومن‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬بها‭ ‬العالي‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬وإطالة‭ ‬حدوث‭ ‬الطلاق‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشأن‭ ‬المادي‭ ‬والمالي‭ ‬وهو‭ ‬حصر‭ ‬وتسجيل‭ ‬المصروفات‭ ‬المالية‭ ‬والتفاهم‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لمنع‭ ‬الخلاف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬أو‭ ‬بذكر‭ ‬شرط‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬إرجاع‭ ‬المهر‭ ‬والمبالغ‭ ‬الطائلة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطلاق‭ ‬لما‭ ‬تبيّن‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬بعض‭ ‬الأزواج‭ ‬للمسائل‭ ‬المالية‭ ‬المرتبطة‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬الزوجة‭ ‬الطلاق‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬ذكر‭ ‬شرط‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬اشتراط‭ ‬وكالة‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬تطليق‭ ‬نفسها‭ ‬حين‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الشرط،‭ ‬أو‭ ‬توكيل‭ ‬والدها‭ ‬كوليّ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تطليقها‭ ‬أو‭ ‬توكيل‭ ‬محام‭ ‬ليطلقها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ ‬مع‭ ‬شرط‭ ‬ذكر‭ ‬الضرر‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬مع‭ ‬موافقة‭ ‬الزوج‭ ‬على‭ ‬الشرط‭.‬

وآخر‭ ‬الحلول‭ ‬لخّصه‭ ‬العالي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطالة‭ ‬مدّة‭ ‬التعارف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الشروط‭ ‬والثوابت‭ ‬الشرعية‭ ‬لذلك‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬قضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬تكون‭ ‬بسبب‭ ‬تسرّع‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬التسرّع‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الزواج‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬العبء‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬كاملًا‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬بل‭ ‬يتشاركه‭ ‬المجتمع‭ ‬ايضًا‭ ‬حيث‭ ‬ذكر‭ ‬بعض‭ ‬حالات‭ ‬الطلاق‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الأهل‭ ‬بحجة‭ ‬عدم‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬المأذون‭ ‬الشرعي‭ ‬الجعفري‭ ‬الشيخ‭ ‬حمزة‭ ‬علي‭ ‬لـ»أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬بخصوص‭ ‬الطلاق‭ ‬وضع‭ ‬شائك،‭ ‬فليست‭ ‬كل‭ ‬امرأة‭ ‬تطلب‭ ‬الطلاق‭ ‬موقفها‭ ‬صحيح‭ ‬فالبعض‭ ‬مخدوعات،‭ ‬ودعا‭ ‬على‭ ‬القضاة‭ ‬إلى‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الفقهاء‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬