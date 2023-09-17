مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مجهولون

وأشار في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد إلى أن "شخصا لقى مصرعه وأصيب 3 أخرون من عناصر قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) الإيرانية إثر إطلاق نار من قبل مسلحين يركبون دراجة نارية في مدينة نور آباد"، وأضاف أن "شخصين مجهولين أطلقا النار بشكل عشوائي أثناء مرورهما على دراجة نارية صوب قوات الباسيج التي تحفظ الأمن في المدينة ولاذوا بالفرار وتجري ملاحقتهم، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

يذكر أنه في 3 يناير الماضي، لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني مصرعه إثر تعرضه لهجوم بالرصاص على يد مسلحين أمام منزله بالعاصمة طهران، وأفادت وكالة "إرنا" آنذاك بـ "مقتل الضابط في الحرس الثوري قاسم فتح اللهي إثر عملية إرهابية في العاصمة طهران، بعد إصابته بأربع رصاصات على يد مسلحين أمام منزله".

روسيا اليوم