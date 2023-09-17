Monday, 18 September 2023 12:01 GMT

العيسوي يلتقي عددا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي

9/17/2023 3:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الأحد الموافق 17-9-2023 عددًا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي حيث التقى وفد من اعضاء الهيئة الادارية واعضاء مجلس الامناء لنادي جبل المكبر المقدسي برئاسة الشيخ خالد محمود حسن الخلايلة الساحوري ، ووفد من اعضاء الاتحاد النسائي في محافظة البلقاء برئاسة السيدة لمياء ابو رمان،ووفد من جمعية ديوان عشيرة المحيسن برئاسة السيد احمد المحيسن ، ووفد من مجلس محافظة المفرق برئاسة السيد صالح طرقي الخشمان / رئيس مجلس المحافظة .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


MENAFN17092023000208011052ID1107085276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث