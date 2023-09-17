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ترامب يكشف بالأدلة جانبا من تصريحات بايدن الكاذبة

9/17/2023 3:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن كل ما يتلفظ به خلفه جو بايدن أكاذيب، واصفا هذا الأمر بالـ"مريع" ومذكرا بكذبة رحلة الأخير لنيويورك في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
وقال الرئيس السابق ترامب، تعليقا على التناقضات في خطابات الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، إن كل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تبدو بمثابة "أكاذيب".

وأشار في مقابلة مع شبكة NBC News إلى أن "كل ما يقوله يبدو وكأنه كذب بكذب.. إنه لأمر مريع".
وأشار ترامب، تأكيداً على ما يقول، إلى ما استذكره بايدن عندما ادعى أنه كان في موقع مباني مركز التجارة العالمي في نيويورك التي دمّرها الإرهابيون وذلك في اليوم التالي للهجمات التي وقعت.
في وقت سابق، تم كشف بايدن متلبسا بالكذب بخصوص رحلته إلى نيويورك بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

هذا وفي الذكرى السنوية الثانية للهجمات الإرهابية، التقى الرئيس الأمريكي بالجيش وأدلى ببيان في ولاية ألاسكا قال فيه إنه في اليوم التالي للهجمات الإرهابية كان في موقع البرجين التوأمين وبدا له المنظر كما لو كنت تنظر من خلاله إلى أبواب الجحيم وهي تنفتح.
يُشار إلى أن بايدن كان في واقع الأمر يوم 12 سبتمبر 2001 بالتحديد، في واشنطن وتحدث في جلسة خاصة أمام مجلس الشيوخ.

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