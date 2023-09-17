الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو
التاريخ
9/17/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، اليوم الأحد، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، وذلك في مستهل اجتماعات سيعقدها جلالته مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث العلاقات بين الأردن وكوسوفو ومستوى التعاون بينهما وآليات تطويره في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
وأكد جلالة الملك ضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها مكافحة التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN17092023000208011052ID1107085274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.