الرئيس البيلاروسي: نحن لا نرسم أي خطوط حمراء لدينا خط واحد فقط هو حدود الدولة

ووجه لوكاشينكو خلال تحدثه كلمة إلى كافة شعوب الدول المجاورة لبيلاروس: "نحن لا نرسم خططا للتدخل في حياتكم. نتمنى لكم فقط الخير والسعادة والسلام! لكن هذا السلام هو اليوم هش للغاية لدرجة أن أي حركة تنم عن إهمال واستهتار يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير قابلة للإصلاح. لا أحب حقا أن تصبح أراضينا مرة أخرى مسرحا لحرب، وأن يقضى مرة أخرى على الملايين من مواطنينا".

وشدد لوكاشينكو على أن البيلاروسيين لا يحتاجون إلى ما يملكه الآخرون، وقال: "تذكروا (أخاطب شعوب الدول المجاورة): في حالة العدوان على بيلاروس، لن نرسم أي خطوط حمراء أو صفراء أو سوداء أو زرقاء! الخط هذا موجود أصلاً، وهو حدود الدولة. ولدينا شيء للرد على انتهاكه، لذلك دعونا نعيش معا كجيران!".