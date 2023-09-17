الرئيس البيلاروسي: نحن لا نرسم أي خطوط حمراء لدينا خط واحد فقط هو حدود الدولة

الرئيس البيلاروسي: نحن لا نرسم أي خطوط حمراء لدينا خط واحد فقط هو حدود الدولة
التاريخ
9/17/2023 3:12:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، خلال حديثه في المنتدى الوطني " نحن بيلاروسيون" أن مينسك لا ترسم أي خطوط حمراء، فهنالك خط واحد فقط مهم هو حدود الدولة.
ووجه لوكاشينكو خلال تحدثه كلمة إلى كافة شعوب الدول المجاورة لبيلاروس: "نحن لا نرسم خططا للتدخل في حياتكم. نتمنى لكم فقط الخير والسعادة والسلام! لكن هذا السلام هو اليوم هش للغاية لدرجة أن أي حركة تنم عن إهمال واستهتار يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير قابلة للإصلاح. لا أحب حقا أن تصبح أراضينا مرة أخرى مسرحا لحرب، وأن يقضى مرة أخرى على الملايين من مواطنينا".
وشدد لوكاشينكو على أن البيلاروسيين لا يحتاجون إلى ما يملكه الآخرون، وقال: "تذكروا (أخاطب شعوب الدول المجاورة): في حالة العدوان على بيلاروس، لن نرسم أي خطوط حمراء أو صفراء أو سوداء أو زرقاء! الخط هذا موجود أصلاً، وهو حدود الدولة. ولدينا شيء للرد على انتهاكه، لذلك دعونا نعيش معا كجيران!".
MENAFN17092023000208011052ID1107085272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.